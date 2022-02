Adrian Câciu, despre veniturile românilor. “Un salariu mic este tot ce înseamnă sub 3.000 de lei net”

Ministrul finanțelor, Adrian Câciu, și-a exprimat părerea cu privire la veniturile românilor. Acesta consideră că persoanele care câștigă sub 3.000 de lei net au un salariu mic.

Adrian Câciu consideră că tot ce se află sub 3.000 de lei net este un salariu mic

Într-un interviu acordat , Adrian Câciu a vorbit despre situația financiară a românilor.

Ministrul finanțelor a precizat ce înseamnă pentru el un .

“Din punctul meu de vedere, un salariu mic este tot ce înseamnă sub 3.000 de lei net, la momentul în care discutăm acum”, a spus Adrian Câciu.

Acesta este de părere că situația actuală trebuie să se schimbe.

“Asta consider că ar trebui cumva ajustat, rezolvat într-un orizont mai scurt de timp decât așa, unul mediu, în care ni se promite că vom ajunge la…

Că sunt elemente de taxare împietează asupra atingerii unui astfel de net, dar sunt și elemente de putere a companiilor.

Eu cred totuși că ar trebui să intrăm într-o zonă mai fezabilă din perspectiva salarizării oamenilor”, a mai menționat ministrul.

a explicat că, dacă nu se va schimba nimic, nu e exclus ca din ce în ce mai mulți angajați români să plece la muncă în străinătate.

“Eu vă spun că o familie nu o să stea în România plătită la salariul minim dacă va găsi un venit măcar dublu oriunde, în orice țară din Europa chiar dacă nu va face munca pentru care a fost pregătit”, a declarat ministrul finanțelor.

Adrian Câciu, despre optimizarea PNRR

În același interviu acordat , ministrul finanțelor a vorbit și despre necesitatea optimizării PNRR.

“România, ați auzit, nu va primi toate fondurile așa cum au fost…Eu când nu eram ministru am și avertizat, dar se pare că toată lumea atunci nega, iar acum spune spune: Eh, asta e, pierdem niște bani.

Nu, oameni buni, pierdem banii de granturi. Pierzând banii de granturi, trebuie să decidem în mod rațional și deștept ce facem și de unde-i luăm. PNRR reprezintă un mecanism foarte important pentru România. Nu poți să zici că renunți la reforme și nici nu trebuie, pe de altă parte nici la investiții nu poți să zici: Hai că n-o mai facem pe-asta că n-avem bani!

Ceva ajustări va trebui să faci pentru că sunt bani mai puțini. Atunci aceste ajustări vor fi însoțite de optimizare. N-ai cum să ai acest dialog cu Comisia undeva la jumătatea acestui an și să spui: OK, am cu 1,8 miliarde euro mai puțin! Asta înseamnă că jaloanele astea cum le susțin? Din ce finanțare? Care sunt formulele?

Dacă nu, haideți, vă rog, să-mi permiteți să le ajustăm pe acestea dar fără a pierde din vedere obiectivul. Atâta timp cât în PNRR se menține obiectivul principal, elementele de jalon, țintă etc. pot fi ajustate”, a mai spus Adrian Câciu.