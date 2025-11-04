Adrian Căvescu, prima reacție după ce FCSB a pierdut procesul pentru anularea mărcii Steaua. Se reia procesul pentru prejudiciu: „Vor primi o sumă din 4 litere!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB, echipa patronată de Gigi Becali, a primit o lovitură importantă în războiul juridic cu Steaua. Ca Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, marți, 4 noiembrie 2025, recursul depus de clubul din Superliga României. Astfel, FCSB nu mai are căi de atac în această speță.

Avocatul de la FCSB a reacționat după procesul pierdut de clubul lui Gigi Becali

, a oferit o primă reacție pentru FANATIK, în care s-a arătat deloc îngrijorat de decizia instanței și chiar i-a ironizat pe rivalii din Ghencea.

Adrian Căvescu se amuză de sumele cerute drept prejudiciu de Steaua

Concret, atunci când a vorbit despre procesul de prejudiciu care urmează să fie reluat, Adrian Căvescu a dat de înțeles că Steaua nu va primi nici măcar un leu. Avocatul consideră că suma cerută de clubul militar, de 36 de milioane de euro, este una complet exagerată.

„Am aflat decizia, da. A fost respins recursul nostru. Nu mă așteptam pentru că dosarul nu s-a judecat pe fond. Nouă ne-a fost respins ca lipsit de interes ca excepție. Fondul dosarului nu a fost judecat. Mergem înainte, ce să facem.

Nu ne așteptam să se dea o decizie pentru că era și o contradicție. La ora 09:00 se judeca dosarul și la ora 11:00 se judeca cererea de recuzare. Deci cum? Acum se va relua procesul pentru prejudiciu unde într-adevăr este o decizie suspendată.

Ați văzut ce venituri au ei? 7.000 de euro pe 2025. Nu e deloc justificată suma de 36 de milioane de euro pe care o cer. Procesul este înregistrat în 2017, iar prejudiciul se referă la perioada 2003-2014.

Ei însă nu pot cere mai mult de trei pentru că intervine prescripția. După 7 ani se prescrie. Dosarul s-a depus la 1 aprilie 2017 și pot cere prejudiciul doar pe 3 ani. Așa spune Codul Civil, prescripția răspunderii civile. Codul Civil e unic, pentru toată lumea.

Plus că CSA nu a prestat servicii în domeniul fotbal în acea perioadă, în timp ce Gigi Becali a prestat doar fotbal, nu alte sporturi. Echipa de acum a CSA nu are nicio legătură cu echipa Steaua și nu poate cere prejudicii perioadei anterioare înființării sale. Nu au prestat servicii în acei 14 ani.

De la UEFA nu am primit încă niciun răspuns la scrisoare. Așteptăm motivarea deciziei. Există un termen de 30 de zile, dar motivarea în procesul pentru palmares nu a venit nici acum. Sunt foarte multe dosare la ICCJ și trebuie înțeleși.

CSA va primi o sumă formată din 4 litere: zero. Prejudiciul înseamnă suma pe care ai pierdut-o. Ce pierderi au ei? Articolul 14 din Ordonanța 100 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ne dezvăluie metoda prin care se calculează un eventual prejudiciu.

Pierderea datorată acțiunilor pârâtului care e dacă tu ai avut cifră de afaceri zero?! Cu ce i-a împiedicat FCSB? Decizia de a închide secția de fotbal în 1998 le-a aparținut în totalitate. Decizia de a relua în 2017 le-a aparținut de asemenea. Procesul a început pe 1 aprilie și echipa s-a înființat pe 1 august. Știu toate datele pe de rost.

E greu de spus cât va dura procesul pentru prejudiciu. Procesul pentru anularea mărcilor care s-a finalizat acum a începutul în 2017 și suntem în 2025. Sunt 8 ani”, a declarat Adrian Căvescu pentru FANATIK.