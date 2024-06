Adrian Căvescu știe cât vor mai dura procesele dintre FCSB și CSA Steaua. De ce „militarii” nu vor câștiga prejudiciul de 37 de milioane de euro

. Avocatului FCSB-ului e convins că procesele cu CSA Steaua București vor mai dura câțiva ani.

Adrian Căvescu anunță când s-ar putea termina procesele dintre FCSB și CSA Steaua București: „Cel puțin un an și jumătate”

Adrian Căvescu s-a ferit să dea preconizeze exact : „Dumneavoastră ați fost vreodată la un medic să vă zică: ‘Domne, operați-vă că sigur veți supraviețui!’. Nu suntem la Radio Erevan. Nu a câștigat nici procesul pentru palmares domnul Talpan”.

În procesul prinvind anularea mărcilor, lucrurile se vor tergiversa în continuare: „În primul rând va mai dura cel puțin un an și jumătate pe când se va termina procesul cu marca pentru că nu s-a redactat motivarea. Se redactează, se face recurs, ne dă termen cel puțin un an”.

Adrian Căvescu a explicat și de ce durează atât de mult aceste termene: „Durează pentru Înalta Curte este unică și vin procese din toată țara. Este un volum foarte mare de muncă, plus complexitatea foarte mare a dosarului.

Păi dosarul vine cu roaba. Domnul Talpan tot spune că o să câștige, noi ne tot apropiem de final și vom vedea. Ca avocat evit să dau termene. Dacă nu credeam că am șanse eu nu mă băgam în acest proces”.

Adrian Căvescu a dezvăluit când s-ar putea relua procesul cu privire la prejudiciu: „Vor mai trece 2 ani”

Adrian Căvescu e sigur că procesul în care Florin Talpan îi cere lui Gigi Becali daune în valoare de 37 de milioane de euro se va judeca abia în 2026: „Deci probabil vor mai trece doi până când se va repune pe rol dosarul privind prejudiciul. Vă dați seama că se ia de la zero. Procesul este înghețat la fond. Fondul va dura 6 luni sau 1 an, 6 luni apelul, un an și jumătate în Curtea de Apel”.

Început în 2016 și „înghețat” în decembrie 2018, acesta ar mai putea să mai dureze ani buni: „Dacă îl dă înapoi iar la Curtea de Apel de ce nu ar fi similar cu procesul pentru palmares? Care a ținut din 2017 până în 2024. Probabil la fel. Nu e nicio grabă. Doar că ei trebuie să plătească acolo gazonul, stadion, curent, apă”.

Avocatul FCSB-ului e conștient că fanii sunt cei care suferă cel mai mult: „Pentru suporteri nu e o variantă bună. Nici pentru noi. Nu tragem de timp să știți. Nu a ținut de noi. Dacă ne cheamă zi de zi la tribunal, noi ne ducem și terminăm într-o săptămână. Dar ăsta este sistemul în România. Eu cred că doar la noi durează atât de mult.

Sunt foarte încărcați. Nu e vina magistraților. Ei singuri și-au încărcat niște chestii aiurea. Pe noi ne-a costat procesul ăsta cu palmaresul 50 de lei în taxe judiciare. Ce să plătești 4 ani cu 50 de lei? Mă, nene, pune 5.000 de euro și mai angajează 10 magistrați. Să ai și tu aer condiționat, să ai și tu sediu, că Înalta Curte e vai mama ei. E mutată pe la Camera de Comerț. Nu are nici sediu acum”.

Cât preconiza Florin Talpan că vor mai dura procesele dintre FCSB și CSA Steaua

: „Din păcate procesul în care cerem prejudiciul este ținut în șah de celălat dosar în care FCSB cere anularea mărcilor istorice, dar care și acesta se apropie de final. Ei doar încearcă să tragă de timp. Nu au nicio șansă.

Nu o să mai fie mult timp și va fi reluat procesul cu prejudiciul. Nu se știe foarte clar cât vor mai dura dosarele. Asta nu poate știi nimeni cu exactitate. Însă eu preconisez că vor mai dura poate un an. Cam un an, nu mai mult de atât.

Soluționarea dosarului cu prejudiciul nu știu cât ar putea să mai dureze. E în funcție de cum se vor încheia cele pentru palmares și mărci. Nu știu, vom vedea în următoarele luni. Acum n-aș putea să spun clar pentru că nu se poate aprecia. Ce pot să spun eu dacă așa este justiția din România? Atât durează termenele”.

Cu toate acestea, juristul CSA e convis că îl va învinge pe Adrian Căvescu: „În mod sigur voi câștiga pentru că instanța s-a pronunțat deja și el trebuie să plătească pe 10 ani, nu pe 3 ani cum a spus. Deci practic Gigi Becali a recunoscut că trebuie să dea bani clubului Steaua”.

1,5 ani ar putea să mai dureze procesul cu privire la anularea mărcilor notorii ale Stelei

2 ani vor mai trece până când procesul privind prejudiciul se va relua