Adrian Cristea a văzut lupta din play-off-ul SuperLigii și nu s-a ferit: „Sper să câștige campionatul!”

Adrian Cristea este la curent cu situația din fotbalul românesc. Fostul mijlocaș a văzut ce se întâmplă în play-off și și-a ales favorita la câștigarea titlului în acest sezon.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
21.03.2026 | 15:06
Adrian Cristea (42 de ani) și-a ales favorita la titlu în acest sezon de SuperLiga. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Adrian Cristea (42 de ani) urmărește în continuare fotbalul românesc. Fostul mijlocaș român a spus numele formației din play-off pe care și-o dorește campioană la finalul acestui sezon după parcursul foarte bun pe care l-a avut.

Adrian Cristea o vrea pe U Cluj campioană în acest sezon

SuperLiga are parte în acest sezon de un play-off intens, dar mai ales imprevizibil. Rezultatele înregistrate până acum au creat noi scenarii la titlu după fiecare fluier final, iar calculele par favorabile fiecărei echipe aflate aici. Adrian Cristea, cel care a dezvăluit de ce este poreclit ”Prințul”, a spus că vrea să o vadă pe U Cluj campioană în acest sezon.

„Lupta din play-off este foarte interesantă. Avem un play-off foarte frumos cu multe echipe cu șanse la titlu. Părerea mea este că Universitatea Craiova are șanse. U Cluj este o surpriză foarte plăcută și personal sper să câștige campionatul!”, a spus Adrian Cristea inițial.

Cum vede Adrian Cristea barajul Turcia – România. „Avem un glonț și trebuie să știm să tragem!”

Dacă Raul Rusescu a spus că Daniel Bîrligea poate fi cheia calificării, Adrian Cristea crede mai mult în ideea unui grup unit, așa cum naționala României arăta în mandatul lui Edi Iordănescu. Fostul mijlocaș se așteaptă la un duel foarte greu în deplasare contra „Țării Semilunii”.

De ce e Scutul de la Deveselu vital pentru Europa după atacul iranian...
Digi24.ro
De ce e Scutul de la Deveselu vital pentru Europa după atacul iranian asupra Diego Garcia

„Un meci foarte greu. Turcia mi se pare foarte puternică, se știe ce jucători are și pe unde joacă. Avem șansa noastră, trebuie să mergem cu încredere, determinare, spirit de sacrificiu. Avem un glonț și cu acela trebuie să știm să tragem, să marcăm. Plusul ar fi faptul că trebuie să fim o echipă, cum a fost și cu Edi Iordănescu. S-a format o familie, un grup. Nu mai avem individualități așa mari”, a mai spus Adrian Cristea.

Fără precedent: Donald Trump a luat decizia în cazul României: la Cluj și...
Digisport.ro
Fără precedent: Donald Trump a luat decizia în cazul României: la Cluj și la București!
  • 9 selecții a strâns Adrian Cristea la echipa națională
  • 2 este numărul titlurilor câștigate ca jucător (2006/2007 cu Dinamo și 2013/2014 cu FCSB)
Mihai Stoica a dezvăluit ce l-a deranjat la declarațiile lui Pintilii: „Practic, m-a...
Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit ce l-a deranjat la declarațiile lui Pintilii: „Practic, m-a atacat pe mine!”. Exclusiv
Iuliu Mureșan, anunț de ultimă oră despre licența CFR pentru sezonul viitor. Când...
Fanatik
Iuliu Mureșan, anunț de ultimă oră despre licența CFR pentru sezonul viitor. Când e deadline-ul. Exclusiv
Liga 2, live video etapa 1 play-off și play-out. 6-1, scorul zilei! Corvinul...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 1 play-off și play-out. 6-1, scorul zilei! Corvinul a mai făcut un pas către promovare după 1-0 cu Steaua. Cum arată clasamentele
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
ULUITOR! CFR Cluj riscă să nu primească licența de Europa!
iamsport.ro
ULUITOR! CFR Cluj riscă să nu primească licența de Europa!
