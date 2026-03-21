Adrian Cristea a văzut lupta din play-off-ul SuperLigii și nu s-a ferit: „Sper să câștige campionatul!”

Adrian Cristea (42 de ani) urmărește în continuare fotbalul românesc. Fostul mijlocaș român a spus numele formației din play-off pe care și-o dorește campioană la finalul acestui sezon după parcursul foarte bun pe care l-a avut.

Adrian Cristea o vrea pe U Cluj campioană în acest sezon

SuperLiga are parte în acest sezon de un play-off intens, dar mai ales imprevizibil. Rezultatele înregistrate până acum au creat noi scenarii la titlu după fiecare fluier final, iar calculele par favorabile fiecărei echipe aflate aici. , a spus că vrea să o vadă pe U Cluj campioană în acest sezon.

„Lupta din play-off este foarte interesantă. Avem un play-off foarte frumos cu multe echipe cu șanse la titlu. Părerea mea este că Universitatea Craiova are șanse. U Cluj este o surpriză foarte plăcută și personal sper să câștige campionatul!”, a spus Adrian Cristea inițial.

Cum vede Adrian Cristea barajul Turcia – România. „Avem un glonț și trebuie să știm să tragem!”

Dacă Adrian Cristea crede mai mult în ideea unui grup unit, așa cum naționala României arăta în mandatul lui Edi Iordănescu. Fostul mijlocaș se așteaptă la un duel foarte greu în deplasare contra „Țării Semilunii”.

„Un meci foarte greu. Turcia mi se pare foarte puternică, se știe ce jucători are și pe unde joacă. Avem șansa noastră, trebuie să mergem cu încredere, determinare, spirit de sacrificiu. Avem un glonț și cu acela trebuie să știm să tragem, să marcăm. Plusul ar fi faptul că trebuie să fim o echipă, cum a fost și cu Edi Iordănescu. S-a format o familie, un grup. Nu mai avem individualități așa mari”, a mai spus Adrian Cristea.

