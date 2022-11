Adrian Enache, dezvăluiri la 33 de ani de la uciderea Mihaelei Runceanu: „Dacă rămâneam la ea în noaptea aia nu murea”

Adrian Enache, elevul preferat al celebrei și regretatei cântărețe Mihaela Runceanu, mărturisește că cea mai mare dorință a lui ar fi să poată face un duet cu celebra cântăreață. Dar ca ea să fie vie, nu să fie făcut din montaj.

Adrian Enache trebuia să petreacă noaptea fatidică în casa Mihaelei Runceanu

Pe data de 1 noiembrie 2022 se împlinesc 33 de ani de la oribila moarte a Mihaelei Runceanu, o voce de aur a cântecului românesc. Adrian Enache povestește că ar fi trebuit să rămână să doarmă în acea seară fatidică la Mihaela Runceanu, dar avea teză a doua zi așa că a trebuit să plece, pe seară.

La ora 1 noaptea viața celebrei cântărețe a fost curmată brusc, strangulată cu bestialitate apoi incendiată de Daniel Cosmin Ștefănescu. La 33 de ani de la acea zi tristă pentru cei care au cunoscut-o sau au lucrat cu celebra cântăreață, Adrian Enache ne dezvăluie detalii neștiute despre Mihaela Runceanu.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, celebrul cântăreț ne povestește ce fel de om era Mihaela Runceanu, cât de multe ar mai fi avut de realizat dacă nu era ucisă, cum își sărbătorea zilele de naștere și ce se întâmpla la cursurile ei de canto.

Adrian Enache: “O privighetoare cu aripi de aur care trecea printr-un parc înflorit”

Pe data de 1 noiembrie se împlinesc 33 de ani de când Mihaela Runceanu a părăsit această lume. Când te gândești la ea, care este primul gând care-ți vine în minte?

– Dacă rămâneam la ea în noaptea aia . Dar aveam teză a două zi și nu am putut. Îmi aduc aminte că după școală mergeam să luăm pateuri, suc și bere apoi mergeam la Mihaela acasă.

Din prima am simțit că sunt elevul ei preferat. După moartea ei am avut o relație strânsă cu familia. Când mă gândesc la Mihaela mă gândesc la una din privighetorile muzicii românești, la o voce inconfundabilă. Era ca o privighetoare cu aripi de aur care trecea printr-un parc înflorit.

A plecat dintre noi brusc, violent. Avea doar 34 de ani. Cât de multe crezi că mai avea de făcut?

– Știu că mai avea o mulțime de lucruri de făcut. Dacă acum, în neființă, i se cântă în continuare piesele, îți dai seama cum era dacă mai trăia? Azi era nu vedetă, ci supervedetă.

Omul Mihaela Runceanu: “Era ca o vacanță să vin la cursurile ei”

Cum era Mihaela Runceanu? O prietenă adevărată, o profesoară minunată?

– Mihaela nu era profesoară, nu se purta așa. Te învăța totul ca un coleg mai mare, nu am simțit niciodată distanța asta dintre profesor și elev. Era ca o vacanță să fii cu ea, mi se părea o vacanță să fac naveta de la Buzău la București să merg la școala de canto. Nu m-a certat niciodată, era blândă, o simțeam ca pe o colegă de-a noastră, ne dădea curaj când aveam nevoie. Era corectă, dacă nu aveai nicio treaba cu muzica îți spunea din start.

Cum își sărbătorea zilele de naștere?

– Cu noi și le sărbătorea, o trimitea pe Miki la K-pital să ia pateuri și pepsi și făceam mese la școală.

“Din zâna care strălucea la tv ajungea la noi, oamenii normali”

Ai văzut-o vreodată tristă, îngândurată?

– Niciodată nu am văzut-o tristă pe Mihaela, a știut mereu să mascheze, nu ne-a transmis niciodată nimic. Probabil avea și ea probleme, probabil nu era totul roz, dar noi n-am știut. Așa cum n-am știut niciodată dacă are vreun iubit sau nu, nu am văzut niciodată pe nimeni acasă la ea sau pe lângă ea.

Pentru ea noi eram totul, eram copiii ei. Nu ne lasă să-i spunem ‘doamna profesoară’, ci Mihaela. Țin minte și acum că pentru mine acest lucru era o onoare. O vedeam la tv, în weekend, iar luni și marți ne vedeam cu ea la școală. Din zâna care strălucea la tv ajungea la noi, cobora foarte repede pe pământ la noi, oamenii normali.

“Mihaela Runceanu era toată numai un suflet”, mărturisește Adrian Enache

De ce îi era cel mai teamă?

– Nu cred că se temea de ceva. Ea râdea cu noi, era mereu optimistă. Până și moartea ei a fost instantanee, nimeni nu s-a gândit că o să vină nenorocitul ăla să-i fure video-ul. De multe ori ne mai găzduia când veneam din provincie ca să nu mergem iar cu trenul, era ca o mama pentru noi. Atât de rău îmi pare că nu am rămas.

Când am auzit dimineață la radio am înnebunit, nu mi-a venit să cred. , mai venea prin casă, se dădea fanul ei. A venit, a evaluat situația, s-a întors spunând că a uitat ceva, și a omorât-o. Cum era ea credulă și pâinea lui Dumnezeu, l-a crezut. Mihaela Runceanu era toată numai un suflet.

Dacă ai avea șansă să-i mai spui ceva, ce i-ai spune acum?

– I-aș spune că doresc să vadă ce am ajuns, să fie mândră de mine. Și aș vrea să fac un duet cu ea, dar să fie vie. Nu din montaj. Să vad cum îi dau lacrimile de bucurie atunci când luăm vreun premiu. Dacă și-ar vedea acum toți elevii vedete, cred că ar fi foarte fericită.