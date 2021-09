Adrian Gheorghe a fost revocat din funcția de președinte al CNAS. Acesta fusese numit de Vlad Voiculescu

Florin Cîțu și-a continuat seria de demiteri de la vârful instituțiilor statului cu un nume important care fusese numit în funcție încă de pe vremea fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu.

Oficial, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Adrian Gheorghe, a fost revocat joi din funcție, printr-o decizie a premierului publicată deja în Monitorul Oficial.

Florin Cîțu l-a demis și pe Adrian Gheorghe, șeful CNAS. Acesta fusese numit de Vlad Voiculescu

În cursul zilei de joi, 14 prefecți și 28 de subprefecți USR – PLUS. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de guvern din aceeași zi.

Premierul nu a trimis acasă doar membri de partid USR PLUS, ci și o serie de nume care nu făceau parte din această formațiune politică.

Printre cei ”maziliți” s-a numărat și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Adrian Gheorghe.

Acesta nu era membru vreunui partid, dar era propus de Vlad Voiculescu. ”Adrian Gheorghe este economist senior în domeniul sănătății la Imperial College London și are un doctorat la Universitatea din Birmingham”, scria jurnalista Emanuela Schweninger pe pagina ei de .

Prin aceeași decizie a premierului, Adela Cojan, vicepreşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, va exercita atribuţiile preşedintelui CNAS până la numirea conducătorului instituției în condiţiile legii.

Adrian Gheorghe fusese numit în funcție în mandatul de ministru al Sănătății al lui Vlad Voiculescu.

În 2021, bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este de 44,8 miliarde de lei, fiind una dintre instituțiile publice cu cel mai mare buget din țară.

Cine este Adrian Gheorghe, președintele CNAS demis de Florin Cîțu

este un cercetător în economia sănătăţii la prestigiosul Imperial College London și a făcut parte din echipa lui Vlad Voiculescu și în primul mandat al acestuia la şefia Ministerului Sănătății, în Guvernul Cioloș.

Gheorghe are un CV impresionant. Are un doctorat la Universitatea din Birmingham, obţinut în 2013. Apoi a lucrat timp de doi ani la London School of Hygiene and Tropical Medicine, cercetător în evaluare economică în Departamentul de Sănătate Globală şi Dezvoltare.

Între 2015 și 2018, Gheorghe a lucrat ca economist în sănătate la Oxford Policy Management, o firmă de consultanţă în dezvoltare internaţională care îşi propune să ajute ţările cu venituri mici şi mijlocii să atingă creşterea economică şi să reducă sărăcia prin reforma politicilor publice.