Adrian Iencsi, povestea transferului în Rusia: ”Nu îmi doream să plec. După o săptămână, voiam să mă întorc în România!”

Adrian Iencsi (49 de ani) nu a vrut să o părăsească pe Rapid în februarie 2004, când a fost realizat transferul său în Rusia la Spartak Moscova! Simbolul giuleștenilor a oferit detalii neștiute despre plecarea sa, la emisiunea ”Suflet de rapidist” moderată de Robert Niță și produsă de FANATIK.

Adrian Iencsi nu și-a dorit să plece din România în Rusia

Fostul internațional român (30 de selecții / un gol) se afla într-o perioadă în care era foarte fericit alături de alb-vișinii. Transferul său la Spartak Moscova i-a fost inoportun și din cauza faptului că soția sa a născut atunci, moment în care și-ar fi dorit să fie mai aproape de familia sa.

”Eu am plecat la Spartak Moscova. Cred că am mai discutat acest lucru. A fost o conjunctură în care chiar nu îmi doream să plec. Cred că tot cu tine am mai discutat, Robi. Știi că născuse soția mea pe 12 ianuarie 2004. Eu pe 23 februarie, în 2004, am semnat contractul cu Spartak Moscova.

Înainte aveam ceva semnale că voi pleca, dar eu nu îmi mai doream (Robert Niță: s-a întâmplat în cantonament, cu domnul Dan Petrescu și cu domnul Giovanni președinte în Turcia). Tu știi foarte bine că eu avusesem oferte importante de a pleca. Pentru că eu eram și titular la echipa națională.

Întotdeauna se cereau sume mari pentru mine și chiar îmi doream și eu să plec cu ceva timp înainte. Și uite că a venit perioada în care chiar nu îmi mai doream să plec. Eram deja un jucător important al Rapidului, căpitan de echipă, lider. Eram foarte iubit, eram acasă, avem un contract foarte bun. Eram mulțumit cumva, născuse soția mea, eram acasă și chiar nu îmi doream să plec.

Până la urmă am plecat. M-am gândit și eu că poate sunt alți jucători care ar trebui să joace. Au venit ceva jucători tineri în acea perioadă. Galamaz, dacă nu mă înșel. Venise Vali Negru în acea perioadă. Venise și Ionuț Rada, dacă nu mă înșel. Au venit câțiva jucători tineri și într-un final am plecat”, a declarat

Iencși: ”După o săptămână, voiam să mă întorc”

Perioada de adaptare pentru fostul fundaș central i-a fost atât de dificilă încât se gândea să se întoarcă la Rapid după doar o săptămână. El a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că Ioan Becali l-a oprit să facă acest lucru, ocazie cu care i-a dat dreptate impresarului său de la acea vreme.

”Normal că nu am plecat la orice echipă, am plecat la o echipă foarte puternică, Spartak Moscova, dintr-un campionat foarte puternic. Cumva m-am obișnuit. După o săptămână voiam să mă întorc, dar tot domnul Giovanni Becali m-a convins să rămân acolo. Și bine a făcut, pentru că a avut foarte mare dreptate.

Am stat și am petrecut trei ani la Moscova. Trei ani în care am căpătat o experiență foarte mare. Am avut o echipă foarte bună. Toți jucătorii luați la club erau titulari la echipele lor naționale.

Și pentru mine, și Spartak Moscova, rămâne în mintea mea un club foarte frumos, foarte puternic și care m-a ajutat foarte mult în viață. Nu e ușor să trăiești trei ani în Rusia. E o țară foarte mare, iar deplasările erau foarte lungi. Spartak Moscova este cea mai iubită echipă din Rusia”, a mai spus Adrian Iencsi, la ” ”.

