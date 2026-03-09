Adrian Ilie a dezvăluit ce îi spun fanii pe stradă despre venirea la FCSB. „Cum să fii sclav?”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali pregătește o veritabilă „revoluție” la FCSB, după ce campioana a ratat prezența în play-off-ul de SuperLiga. Mirel Rădoi vine pe bancă în locul lui Elias Charalambous. La nivel administrativ, mai exact în zona scouting, va ajunge, cel mai probabil, Adrian Ilie. „Cobra” a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, ce îi spun fanii pe stradă. Cuvintele nu sunt deloc unele plăcute.

Ce îi spun fanii pe stradă lui Adrian Ilie despre venirea sa la FCSB

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat că Mirel Rădoi va fi noul antrenor al campioanei. În weekendul trecut, mai exact în ultima etapă a sezonului regular, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj, scor 1-3. Roș-albaștrii au încheiat prima parte a campionatului pe un rușinos loc 7, cu 46 de puncte. Astfel, tehnicianul Elias Charalambous a demisionat.

La echipa lui Becali va mai ajunge aproape sigur un nume important din fotbalul românesc. E vorba de Adrian Ilie. . Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, că deja „Cobra” are biroul pregătit.

Unii fani nu văd neapărat cu ochi buni cooptarea lui Adi Ilie. Aceștia spun că fostul mare atacant va ajunge „sclav” la clubul din Capitală. „Vreți să vă spun ce îmi spune lumea când mă prinde prin oraș, la discuții? Vă dați seama că i-am luat pe toți în glumă, că nu poți să discuți serios cu niciunul. Când ne strângem noi mai mulț îmi spun unii: ‘unde te duci, mă, să fii sclav. Ție îți place altceva și ai văzut situație la cluburi‘”, dezvăluie Ilie.

Fostul fotbalist spune că, atunci când aude aceste cuvinte, mai glumește cu fanii și le spune că, de fapt, merge la Craiova. În această situație, aceștia nu-l mai văd ca pe un sclav: ”’Nu m-am dus la FCSB / ‘Am vorbit cu Rotaru și mă duc la Craiova’ / ‘Așa da!’. Că ei țin cu Craiova’. Dar acolo nu mai sunt sclav?”.

Adrian Ilie, despre fanii care îi reproșează venirea la FCSB: „Nici nu știu că eu am lucrat la Steaua”

Adrian Ilie admite că sunt fani cu fel și fel de păreri. De exemplu, unii nici măcar nu sunt la curent cu faptul că , în postura de manager.

„(n.r. Asta îți spune lumea, că o să fii sclav, asta e părerea oamenilor?) Alții nici măcar nu știu că eu am lucrat la Steaua un an și jumătate”, mai spune Adrian Ilie.