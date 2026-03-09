Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adrian Ilie a dezvăluit ce îi spun fanii pe stradă despre venirea la FCSB. „Cum să fii sclav?”. Exclusiv

Adrian Ilie este extrem de aproape de a lucra din nou cu Gigi Becali la FCSB. Fostul mare fotbalist a dezvăluit ce discuții are cu fanii întâlniți pe stradă.
Adrian Baciu
09.03.2026 | 19:30
Adrian Ilie a dezvaluit ce ii spun fanii pe strada despre venirea la FCSB Cum sa fii sclav Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
De ce îi spun fanii lui Adrian Ilie că va deveni sclav odată cu venirea la FCSB. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali pregătește o veritabilă „revoluție” la FCSB, după ce campioana a ratat prezența în play-off-ul de SuperLiga. Mirel Rădoi vine pe bancă în locul lui Elias Charalambous. La nivel administrativ, mai exact în zona scouting, va ajunge, cel mai probabil, Adrian Ilie. „Cobra” a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, ce îi spun fanii pe stradă. Cuvintele nu sunt deloc unele plăcute.

Ce îi spun fanii pe stradă lui Adrian Ilie despre venirea sa la FCSB

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat că Mirel Rădoi va fi noul antrenor al campioanei. În weekendul trecut, mai exact în ultima etapă a sezonului regular, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj, scor 1-3. Roș-albaștrii au încheiat prima parte a campionatului pe un rușinos loc 7, cu 46 de puncte. Astfel, tehnicianul Elias Charalambous a demisionat.

ADVERTISEMENT

La echipa lui Becali va mai ajunge aproape sigur un nume important din fotbalul românesc. E vorba de Adrian Ilie. Acesta se va ocupa de departamentul de scouting. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, că deja „Cobra” are biroul pregătit.

Unii fani nu văd neapărat cu ochi buni cooptarea lui Adi Ilie. Aceștia spun că fostul mare atacant va ajunge „sclav” la clubul din Capitală. „Vreți să vă spun ce îmi spune lumea când mă prinde prin oraș, la discuții? Vă dați seama că i-am luat pe toți în glumă, că nu poți să discuți serios cu niciunul. Când ne strângem noi mai mulț  îmi spun unii: ‘unde te duci, mă, să fii sclav. Ție îți place altceva și ai văzut situație la cluburi‘”, dezvăluie Ilie.

ADVERTISEMENT
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24.ro
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel

Fostul fotbalist spune că, atunci când aude aceste cuvinte, mai glumește cu fanii și le spune că, de fapt, merge la Craiova. În această situație, aceștia nu-l mai văd ca pe un sclav: ”’Nu m-am dus la FCSB / ‘Am vorbit cu Rotaru și mă duc la Craiova’ / ‘Așa da!’. Că ei țin cu Craiova’. Dar acolo nu mai sunt sclav?”.

Gata! Donald Trump a pus mâna pe telefon și situația iraniencelor s-a rezolvat:...
Digisport.ro
Gata! Donald Trump a pus mâna pe telefon și situația iraniencelor s-a rezolvat: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
ADVERTISEMENT

Adrian Ilie, despre fanii care îi reproșează venirea la FCSB: „Nici nu știu că eu am lucrat la Steaua”

Adrian Ilie admite că sunt fani cu fel și fel de păreri. De exemplu, unii nici măcar nu sunt la curent cu faptul că fostul jucător al naționalei a fost la Steaua (actuala FCSB) în trecut, în postura de manager.

„(n.r. Asta îți spune lumea, că o să fii sclav, asta e părerea oamenilor?) Alții nici măcar nu știu că eu am lucrat la Steaua un an și jumătate”, mai spune Adrian Ilie.

ADVERTISEMENT
De ce nu a mai rămas Mihai Pintilii la FCSB. Patronul FCSB a...
Fanatik
De ce nu a mai rămas Mihai Pintilii la FCSB. Patronul FCSB a dezvăluit tot ce i-a povestit „din interior” fostul antrenor. Exclusiv
Dezvăluiri teribile din vestiarul Rapidului despre Kader Keita: „Toți se uitau șocați la...
Fanatik
Dezvăluiri teribile din vestiarul Rapidului despre Kader Keita: „Toți se uitau șocați la TV la imaginile alea cu gluga pe cap și cu cătușe”. Exclusiv
Marius Șumudică rupe tăcerea despre situația sa la Al Okhdood. „Am mulți prieteni...
Fanatik
Marius Șumudică rupe tăcerea despre situația sa la Al Okhdood. „Am mulți prieteni prin țară, cum s-a văzut din nou”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Conducerea Universității Craiova a rupt tăcerea după ce Mirel Rădoi a semnat cu...
iamsport.ro
Conducerea Universității Craiova a rupt tăcerea după ce Mirel Rădoi a semnat cu rivala FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!