Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adrian Ilie a dezvăluit discuția-șoc cu Neluțu Varga: „Mi-a zis că CFR câștigă titlul anul ăsta!”. Șumudică e uluit de transferuri: „Dacă îl ia, merg pe jos până la Cluj”. Exclusiv

CFR Cluj își pregătește revenirea în top. Adrian Ilie a dezvăluit în direct ce i-a spus Neluțu Varga după campania de transferuri puternică făcută.
Mihai Dragomir
21.09.2025 | 14:34
Adrian Ilie a dezvăluit ce vrea să facă Neluțu Varga în acest sezon la CFR Cluj. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

CFR Cluj se pregătește de jocul cu UTA în etapa a 10-a din SuperLiga. Ardelenii au multe puncte de recuperat față de echipele aflate deasupra lor în clasament, iar Adrian Ilie a dezvăluit că Neluțu Varga vrea titlul cu orice preț în acest sezon.

Neluțu Varga vrea să ia titlul. Dezvăluirea lui Adrian Ilie despre patronul de la CFR Cluj

CFR Cluj nu își mai permite pași greșiți dacă vrea să prindă play-off-ul. Echipa din Gruia a ratat cupele europene și în acest sezon, astfel că se va focusa din plin pe competiția internă, unde rezultatele de până acum au fost dezamăgitoare.

Adrian Ilie, expertul FANATIK, s-a întâlnit personal cu Neluțu Varga. Patronul ardelenilor i-a transmis că obiectivul echipei sale în acest sezon este câștigarea titlului, după o campanie de transferuri răsunătoare și o curățenie în lot făcută în această toamnă.

„E cam aglomerat acolo. E ca în maxi taxi!”

„S-a trezit domnul Varga și a început să facă niște schimbări, ceea ce este foarte bine. A făcut curățenie, e foarte bine din punctul meu de vedere. Cam târziu, dar nici acum nu este târziu. A început să facă curățenie. CFR va fi altceva”, a spus inițial Eugen Trică.

„Jucătorii ăia care pleacă și care unii… nici nu i-am văzut pe teren. Cine i-a adus? În momentul în care aduci jucătorii respectivi, crezi că te costă să reziliezi cu ei? Eu nici cu listele astea nu știu cum se lucrează pe la Ligă, pe la Federație.

Îi pui pe unii pe listă, îi scoți pe alții, e cam aglomerat acolo. E ca în maxi taxi. Cum pătrund toți jucătorii aceștia noi pe listă? Cine iese de pe lista respectivă? Eu vorbesc de numărul de jucători, cantitativ. Te costă și cei care vin, dar și cei care pleacă”, a spus ulterior Marius Șumudică.

„’Ne pregătim foarte bine să câștigăm campionatul anul acesta’”

„M-am întâlnit cu Neluțu Varga și mi-a zis: ‘Să vezi când o să joace cei noi ce echipă o să facem. Se antrenează și o să vezi ce echipă facem. Ne pregătim foarte bine să câștigăm campionatul anul acesta’”, a dezvăluit Adrian Ilie.

„Una dintre CFR și FCSB nu prinde play-off-ul. Nu știu care, dacă nu amândouă. Dar una nu prinde play-off-ul! La ce joacă UTA acum și ce joacă CFR, ești ferm convins că bate CFR?

Dacă câștigă CFR-ul campionatul… Acum, la cum joacă și la locul din clasament, ar însemna ca Universitatea Craiova să facă o implozie, Rapid să se întâmple nu știu ce, Dinamo la fel… Sunt prea multe. Dacă ia campionatul, merg pe jos până la Cluj!”, a concluzionat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
