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Adrian Ilie a dezvăluit în direct ce mesaj privat i-a dat lui Olimpiu Moruțan. Dănuț Lupu: „M-a încântat”

Răzvan Rădulescu
13.10.2026 | 10:40
Adrian Ilie a dezvaluit in direct ce mesaj privat ia dat lui Olimpiu Morutan Danut Lupu Ma incantat
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Ilie și Dănuț Lupu l-au lăudat pe Olimpiu Moruțan. Foto: colaj Fanatik.
Ce mesaj privat i-a dat Adrian Ilie lui Olimpiu Moruțan după Universitatea Cluj - Rapid 3-4. Transformarea jucătorului l-a impresionat și pe Dănuț Lupu
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Adrian Ilie și Dănuț Lupu l-au felicitat la unison pe Olimpiu Moruțan pentru prestația din derby-ul câștigat de Rapid, scor 4-3 cu Universitatea Cluj. Mai mult decât atât, „Cobra” i-a dat un mesaj internaționalului român prin care i-a transmis să continue să joace la acest nivel.

Ce mesaj privat i-a dat Adrian Ilie lui Olimpiu Moruțan

Universitatea Cluj – Rapid, ultimul meci al etapei a 11-a din SuperLiga, a produs un adevărat spectacol. Giuleștenii s-au impus la limită, scor 4-3, la capătul unui meci în care Olimpiu Moruțan a strălucit. Vedeta lui Daniel Pancu a oferit 3 pase de gol și a fost cel mai bun jucător de pe teren. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Ilie a dezvăluit ce mesaj i-a dat internaționalului român.

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„Îi scriam acum mesaj lui Olimpiu Moruțan, am uitat după meci. L-am felicitat și i-am scris că așa vreau să joace de acum încolo. Așa să joace, oriunde ar juca. Acesta e nivelul lui, cum îl cunoșteam eu. Dacă joacă așa, sigur că poate fi titular și la echipa națională. Este un câștig, dacă joacă așa, pentru naționala României. E greu să nu-l bagi dacă joacă așa și are constanță. E vecinul meu, îi dau mesaj să vină să mâncăm”, a spus Adrian Ilie.

„Moruțan, cel mai bun jucător din SuperLiga”. Adrian Ilie, mesaj ferm

Adrian Ilie îl cunoaște foarte bine pe Olimpiu Moruțan. Fostul mare internațional român a dezvăluit că actualul fotbalist de la Rapid a fost aproape de un transfer la Șahtior Donețk. Totodată, impresionat de forma pe care a arătat-o în U Cluj – Rapid, Adi Ilie a mărturisit că Moruțan este cel mai bun jucător din SuperLiga.

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„Mă așteptam să joace așa Moruțan. Îl cunosc de mult timp. A avut ofertă de la Șahtior Donețk înainte să ajungă la FCSB, era la limită, ofertă de 3 milioane de euro. Îl cunosc de când avea 17 ani, de la acel roșu în România – Ucraina, când echipa nu s-a calificat după ce a marcat. Este un jucător care unu la unu este foarte bun, știe foarte bine jocul. A avut nevoie de puțin timp, a fost la mine acasă și am discutat cu el acum câteva săptămâni. I-am spus să stea liniștit pentru că are valoare și trebuie să se pună la punct fizic. Mi-a zis că a avut o accidentare de lungă durată și încă nu era în ritm. Odată ce se pune la punct cu pregătirea fizică o să defileze pe teren, și asta se întâmplă. La cum a jucat ieri, este cel mai bun jucător din SuperLiga. 

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Pe ce poziție dă Olimpiu Moruțan cel mai bun randament?

„Pe Moruțan trebuie să-l lași puțin liber ca să facă diferența, nu să-l ții extrema dreaptă. El este un băiat inventiv și poate să scoată omul din joc. Pasele decisive le-a dat din zona centrală. (n.r. unde îl vezi la națională) În 4-2-3-1 să fie al doilea vârf. Să-i lași libertate, e aproape număr 10. În bandă-mijloc să joace, să-i dai libertate în zona de 30 de metri. El a jucat aseară număr 10 și în bandă, i-a driblat și în banda dreaptă”, a concluzionat Adi Ilie.

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Olimpiu Moruțan l-a încântat pe Dănuț Lupu: „În sfârșit are zâmbetul pe buze”

Dănuț Lupu l-a remarcat și el pe Olimpiu Moruțan. Fostul mare fotbalist de la Dinamo și Rapid a fost chiar încântat de prestația jucătorului revenit în România după experiențele din Turcia, Italia și Grecia. „După foarte mult timp, am avut plăcerea să mă uit la un meci din minutul 1 până în minutul 92. Mă bucur foarte mult pentru Moruțan. În sfârșit, am văzut un jucător care poate să facă diferența și a făcut diferența. Mă săturasem de 4-2-3-1, de presing, de posesie…

Nu face niciun jucător diferența, să ne bucurăm și noi. M-am bucurat aseară, eu am mare încredere în el, de-asta l-am și criticat mereu când nu a jucat bine. Aseară m-a încântat, m-am văzut pe mine mai tânăr. În sfârșit are zâmbetul pe buze, joacă și zâmbește, nu mai e Moruțan ăla crispat, supărat. Îmi doresc să continue așa. Pancu ar trebui să-l lase la mijlocul terenului pe Moruțan și restul dreapta, stânga, la închidere. Pe Moruțan să-l lase pentru că are o ușurință”, au fost cuvintele lui Dănuț Lupu.

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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