FCSB defilează în Europa, . Roș-albaștrii și-au mărit substanțial șansele de a se califica în primăvara europeană, dar o parte dintre jucători pot prinde transferuri de senzație încă din iarnă. Adrian Ilie a nominalizat trei dintre fotbaliștii campioanei care pot pleca pe sume mari de bani.

Adrian Ilie a numit cei trei fotbaliști de la FCSB pe care Gigi Becali poate lua multe milioane de euro

Prezent în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Adrian Ilie i-a numit pe cei trei fotbaliști ai FCSB-ului care au marea șansă de a se transfera încă din iarnă și care pot aduce sume colosale de bani în conturile campioanei României. Numele lor sunt Siyabonga Ngezana, Malcom Edjouma și Adrian Șut.

“(n.r. – Ngezana) Din punctul meu de vedere, e un jucător important pentru FCSB și are calitate, dar de 10 milioane… nu cred. Clauzele se pun și să nu plece, acolo e situația, dup-aia trebuie să negociezi.

L-aș vedea într-un campionat mai bun, de exemplu poate să facă față la danezi foarte ușor… în Danemarca, în Norvegia la echipe importante. E foarte înalt, puternic, e destul de bun.

Mie îmi place mult Edjouma. Are meciuri în care dacă e folosit în fața apărării… După cum se vede, el are calitate foarte bună și-n timpul jocului și ieri când a intrat… FCSB-ul poate să vândă jucători, cred eu, de la 5 milioane în sus!

Șut, la fel, îl văd într-un campionat important, tot în jur de 5-6 milioane, dar nu genul să plece cum a plecat Coman în Arabia Saudită sau în țările respective. Aș prefera să meargă în campionate chiar dacă joacă, de exemplu, în liga a doua din Anglia, dar să se vândă cu 5-6 milioane și să joace acolo”, a spus Adrian Ilie, în direct la emisiunea moderată de Cristi Coste.

Adrian Ilie: “FCSB are jucători interesanți! Merge pe mai multe fronturi”

“Cobra” a mai relatat că FCSB are o mulțime de jucători valoroși, care au confirmat deja și la nivelul echipelor naționale. În acest context, selecționerul tricolorilor, Mircea Lucescu, a fost și el prezent la meciul roș-albaștrilor din faza grupei UEFA Europa League, .

“Are jucători, pentru mine, foarte interesanți și se și vede în ultimele 20 meciuri de anul trecut că jucătorii respectivi dau rezultate, merge pe 3 fronturi…

Eu cred că merge pe mai multe fronturi, cum a zis Andrei (n.r. – Vochin), pentru că are jucători la echipa națională mare, are jucători la echipa națională sub 21 și are și jucători precum Ngezana care pleacă afară din Africa să joace… Deci pe mai multe fronturi.”

