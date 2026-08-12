Adrian Ilie a numit jucătorul român pe care îl vedea transferat la Liverpool: ”A pierdut controlul. Îl vedeam sus”

ADVERTISEMENT

Adrian Ilie, care a jucat la cel mai înalt nivel cu Galatasaray și Valencia, a precizat că un jucător convocat constant la echipa națională în ultimii ani i s-a părut vârful generației sale. Despre ce fotbalist este vorba și de ce l-ar fi văzut jucând la Liverpool.

Cine este jucătorul român pe care Adrian Ilie îl vedea la Liverpool

Întrebat despre un jucător român aflat în activitate care l-a impresionat și pe care îl aștepta să ajungă la un nivel înalt dar s-a pierdut pe parcurs, fostul mare internațional nu a stat pe gânduri și l-a nominalizat pe mijlocașul Răzvan Marin.

ADVERTISEMENT

”Îmi plăcea foarte mult de Răzvan Marin. A pierdut puțin controlul la Ajax, atunci când a făcut pasul. Cred că a ajuns prea devreme, prea de copil. Eu am crezut că va juca titular la Ajax meci de meci. După Ajax, să poată fi cumpărat de cineva.

Poate Liverpool. Îl vedeam sus de tot. Mi-a plăcut foarte mult. E constant oriunde ar juca. La mijlocul terenului ai nevoie de jucători ca el. Constant. Nu trebuie să-ți facă foarte multe lucruri”, a declarat Adrian Ilie, la .

ADVERTISEMENT

Achiziționat de Standard Liege de la Viitorul, Răzvan Marin a dat lovitura și a fost transferat de Ajax. Însă, mijlocașul român nu a dat randamentul scontat și de aici a început regresul, el evoluând apoi la Cagliari și Empoli, pentru ca .

ADVERTISEMENT

Unde îl vedea pe Dennis Man

Întrebat despre parcursul lui Dennis Man, care în continuare deține recordul de cel mai scump transfer al unui jucător din România, FCSB încasând 12,6 milioane de euro când l-a cedat la Parma, Adi Ilie a recunoscut că se aștepta ca extrema dreaptă să urce la o echipă importantă din Italia.

ADVERTISEMENT

”Foarte talentat, are control bun cu mingea, este rapid, are stângul bun când șutează la poartă. M-aș fi așteptat să ajungă de la Parma la un club important din Italia, dar și conjunctura… uite, depinde și cu cine joci în echipă, poate la Parma nu a fost ajutat atât de mult de jucătorii respectivi, pentru că din câte știu au căzut și în Serie B”, a spus el.

Singurul stranier care ține steagul sus

Fostul mare internațional s-a arătat îngrijorat din cauza faptului că jucătorii români nu mai ajung în campionatele de top ale Europei și după transferul la Fiorentina.

ADVERTISEMENT

”Nici nu știu în afară de Drăgușin pe cine o să mai avem într-un campionat puternic. Eu mă aștept la Drăgușin să joace la Fiorentina și într-un an de zile să fie iar la alt nivel, la un club foarte important.

Uită-te la lista de jucători care erau în meciul cu Anglia din ’98 sau meciul din ’94 cu Argentina, vezi unde jucau românii și unde jucau englezii, că nu erau mari diferențe. La națională ai nevoie de opt băieți să joace la un nivel așa mare ca să putem să ne luptăm din nou iar cu Anglia, Argentina…”, a afirmat Adrian Ilie.