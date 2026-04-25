Adrian Ilie, accidentare gravă chiar pe stradă: ”Am fractură la metatarsian! L-am scutit pe Hagi de o convocare”

Invitat în cadrul emisiunii FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ, Adrian Ilie a venit în studio în cârje. Fostul atacant s-a ales cu o fractură de metatarsian după ce a călcat strâmb în timp ce traversa strada, însă a precizat că nu a simțit o durere prea mare.

Fractură de metatarsian suferită de Adrian Ilie

Fostul fotbalist Adrian Ilie a avut puterea să glumească pe seama accidentului suferit și a dezvăluit , în momentul în care acesta l-a văzut în cârje.

”Cum ce s-a întâmplat? Am călcat strâmb. Și la propriu, și la figurat. Am o fractură la metatarsian, la piciorul drept. Am călcat strâmb pe o bordură și neavând ligamentele cred că a plecat glezna puțin mai mult. Voiam să traversez strada și am călcat puțin greșit între două borduri.

(n.r. – Ce făceai?) Fugeam după cupă (n.r. – râde). Traversam să mă duc să mănânc și am călcat greșit între borduri. Mă uitat după unul care trecea cu un Range Rover foarte tare. Am simțit ceva, dar nu sunt eu cu durerea. Am fost și mai grav când jucam fotbal. Asta e o nimica toată.

(n.r. – Ce i-ai spus lui Gică Hagi când te-a văzut cu piciorul?) I-am zis că l-am scutit de o convocare la echipa națională. Nu cred că m-a văzut niciodată așa”, a declarat Adrian Ilie, la emisiunea FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Adrian Ilie vede partea bună după ce a rămas fără carnet de conducere

Fostul mare internațional, care a rămas și fără carnet de conducere înainte de Paște, a mărturisit că învățat ceva din acea pățanie și nu este afectat foarte tare pentru că oricum nu ar mai fi putut șofa din cauza accidentului la picior.

”(n.r. – Îți merge bine în ultimul timp și carnetul suspendat) De ce nu vedeți lucrurile bune cu carnetul? Prima dată când mi l-au luat și am avut dosarul nu am dat probe, partea bună e că acum am dat.

Am suflat în fiolă și a ieșit foarte puțin. Prima dată nu am suflat, partea bună e că am învățat ceva: să suflu. Mi l-au luat 3 luni. Și așa am piciorul rupt și trebuie să stau 3 luni cu el”, a spus Adrian Ilie, la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Adrian Ilie a refuzat FCSB

Fostul fotbalist . Patronul campioanei României l-a vrut în departamentul de scouting. „(n.r. – Subiect închis pentru tine FCSB?) Da. Nu vreau să discut despre asta. Dar mai ales că sunt și accidentat acum, nu pot să joc. (n.r. – Dar cu Gigi ai făcut întâlnirea aia?) Nu, dar o să mă văd. Sunt accidentat”, a mai spus Adi Ilie.