Adrian Ilie, câştig fabulos cu 50 de lei pariaţi: “La ultimul meci nu mai ştiam cu cine să ţin!”

Meciurile din ultima perioadă au reprezentat o alegere bună pentru Adrian Ilie. „Cobra” a pariat doar 50 de lei pe o selecție bogată de partide și a obținut un câștig fabulos. Cât a câștigat, de fapt.

Adrian Ilie a dat lovitura. Câștig fabulos cu doar 50 de lei

Adrian Ilie a fost un adevărat maestru pe terenul de fotbal și continuă să fie și în afara acestuia. „Cobra” urmărește în continuare fenomenul cu mare interes, iar recent a dat o lovitură importantă cu doar 50 de lei pariați.

Fostul mare internațional român a câștigat 8.000 de lei, însă nu a fost lipsit de emoții. El a stat încordat până la finalul meciului dintre Villareal și Valencia, . Deznodământul i-a fost favorabil.

„SuperBet. Cu 50 de roni, am luat 8000 de roni. Vorbim în roni. Toate cotele frumoase sunt la SuperBet. Deci cu 50 de lei am luat 8000 de lei. Adică cu 10 euro am luat 1.600 de euro.

Am jucat la goluri și la victorie. Am prins 10 meciuri, 12 ceva de genul. Am avut cotă 150-160. Dar mi-a plăcut că ultimul meci era Villareal cu Valencia.

Și am pus pe Villareal că bat și nu mai știam cu cine să țin la un moment dat. A fost meciul frumos. Valencia a avut și bară prin minutul 92”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Ce i-a lipsit lui Adi Ilie ca să câștige milioane de dolari

„Cobra” și-a atins vârful carierei la Valencia, unde era un adevărat idol printre fanii “liliecilor”. spunând chiar că a avut tot ce îi trebuia pentru a obține Balonul de Aur.

„S-a mulțumit cu un milion jumate, un milion patru sute, când putea să ia de la trei, patru milioane de dolari atunci… Acum e serios, la fel era și atunci. El nu fumează, nu bea… Ambiția aia i-a lipsit. În primii ani nu i-a lipsit, dar apoi… Răutatea aia, să muște… Și Adrian Ilie putea să se bată la Balonul de Aur!”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „Giovanni Show”.