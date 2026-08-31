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Adrian Ilie (52 ani) este de părere că FCSB va tremura pentru accederea în play-off. Atacantul „Generației de Aur” a remarcat că atmosfera în rândul echipei este tensionată și că jucătorii nu evoluează la capacitate maximă.

Adrian Ilie, necruțător cu FCSB după 1-3 cu UTA

FCSB este pe un butoi de pulbere. În ziua meciului cu UTA, Primul deja .

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Fără cei doi veterani, gruparea pregătită de Marius Baciu (51 ani) a avut o evoluție modestă la Târgoviște, împotriva arădenilor. Adrian Ilie susține că golul înscris de FCSB, prin Alexandru Stoian (18 ani), în minutul 49, la doar 4 minute după ce a fost introdus pe teren, a fost pură întâmplare. Mai mult, fostul atacant de la Valencia, Galatasaray și Steaua a remarcat că tensiunea între conducere și jucători s-a mutat și pe teren.

„Circul din afara terenului s-a mutat și în teren, după cum se vede. În afară de cele 15 minute din prima repriză FCSB nu a jucat nimic. Asta s-a văzut și în singura fază pe care și-au creat-o și au marcat. Miculescu driblează, alunecă fundașul stânga și iese un gol. Stoian a avut o execuție foarte frumoasă. Tot ceea ce este la antrenament s-a transformat în terenul de joc. Nu mă miră.

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(n.r. Au șanse mari să joace în play-out iar?) Depinde de vestiar, unii dintre jucători au valoare mari și joacă doar la 30%. Dacă ar juca la 60-70% ar intra în play-out. Astăzi nu au cum să prindă play-out-ul. Nici nu au început meciurile grele, Dinamo, Craiova.

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UTA când a vrut să teacă de jucătorii de la FCSB, a trecut încontinuu. La golul 3 este ceva de nedescris! Nu-l atacă nimeni pe băiatul ăla când trece printre ei (n.r. pe Alin Roman). Fug după el, dar de atacat nu vrea nimeni să-l atace. E periculos atacul (n.r. ironic).

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Vă dați seama că UTA a jucat cu un singur atacant, FCSB cu 3 fundași și atacantul de la UTA a marcat două goluri. Și amândouă din centru”, a declarat Adrian Ilie, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB, program dificil în următoarele 4 meciuri

După 7 etape, cu 3 victorii, două înfrângeri și două rezultate de egalitate, FCSB ocupă locul 4 în SuperLiga, cu 11 puncte, la egalitate cu FC Rapid, și 1 punct mai puțin decât Petrolul, ocupanta locului secund, și 3 decât Dinamo, liderul.

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Pe lângă asta, următoarele 4 meciuri se anunță mult mai dificile pentru elevii lui Marius Baciu. Prima dată se vor deplasa la Mioveni, unde o vor întâlni în grupa Cupei României pe FC Argeș, formație care a jucat în play-off în sezonul trecut, ca peste trei zile să joace cu marea rivală Dinamo, cea mai în formă echipă din campionat.

Apele nu se calmează după duelul cu „câinii”. FCSB va primi vizita Petrolului Ploiești, revelația campionatului, ca pe 19 septembrie să joace în Bănie, cu Universitatea Craiova, formație care a câștigat ultimele 3 trofee interne.