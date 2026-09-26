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Într-o perioadă grea la PSV, acolo unde nu joacă deloc de o lună, Dennis Man (28 de ani) a ieșit la rampă la echipa națională. A marcat cu Suedia, iar apoi s-a descătușat. Fotbalistul a făcut un gest care a lăsat loc de interpretări. Adrian Ilie (52 de ani), un atacant din „Generația de Aur” care a făcut mult mai multe pentru națională de-a lungul istoriei, a condamnat reacția fotbalistului lui Gică Hagi.

Dennis Man, criticat de Adrian Ilie după gestul făcut în meciul cu Suedia

Pe 23 august 2026 era ultima dată când Dennis Man mai evoluase într-un meci oficial. O făcea atunci pentru PSV, în Eredivisie: 14 minute cu Groningen, într-o victorie clară a campioanei Olandei, scor 5-1. În ciuda acestei „secete”, Gică Hagi (61 de ani) a avut încredere în Man și l-a introdus titular în Suedia.

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Fotbalistul l-a recompensat pe „Rege” și a marcat, în minutul 29, pentru 1-1. Aflat în marcajul gazdelor, internaționalul de la PSV a preluat mingea, l-a depășit frumos pe Lindelof, a preluat din nou controlul balonului și l-a învins pe Johansson cu un șut la colțul scurt. După reușită, . Fotbalistul a făcut mai multe gesturi. Unii au interpretat că au fost către suporterii aflați în tribună. Pe transmisia partidei se vede cum Man face un semn cu degetul. Ulterior, el și-a dus palmele la urechi.

În emisiune FANATIK SUPERLIGA, Adi Ilie l-a luat puțin la întrebări și la rost pe jucătorul naționalei lui Gică Hagi. „Să-l întrebăm pe el ce gest e ăsta, ca fotbalist. Nu e normal. Ce gest e ăsta? Ori te bucuri frumos când dai un gol, ori.. (n.r. Ți se pare un gest care nu se potrivește cu golul?) Nu se potrivește cu golul. În loc să te bucuri la gol, să ridici mâna, faci un gest care nu știu cui este adresat”, spune Ilie.

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Adi Ilie: „Man transmite ceva prin gestul acesta, dar nu știm cui”

Fostul mare atacant al naționalei a atacat publicul cu gestul său, însă se întreabă dacă fotbalistul a transmis ceva și cui prin această reacție. „Cobra” este de părere că, prin ceea ce a făcut după golul de 1-1 cu Suedia, Man și-a umbrit propria reușită și a permis publicului să facă fel și fel de speculații.

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„Este un gest care poate duce la interpretări greșite. Să se vorbească despre el. Eu nu știu ce a vrut să facă, dar nu mi s-a părut că face un gest către public sau ceva, dar mi se pare așa, puțin… Nu te bucuri la gol? E 1-1, e gol. Faci un gest, iar acum lumea vorbește despre el. (…) Transmite ceva prin acest gest, dar nu știm cui”, adaugă Ilie.