Adrian Ilie, dezvăluiri despre ofertele fabuloase de la trei dintre cele mai importante cluburi din lume: „Am vrut să joc lângă Hagi!”

, a vorbit despre ofertele pe care le-a primit după Mondialul din Franța.

Adrian Ilie, oferte pe bandă rulantă după Campionatul Mondial din Franța

„Cobra” a declarat la că a avut 3-4 patru oferte de cluburi uriașe din Europa după CM din Franța: „În 98, au fost oferte pe la club. Din ce se scria prin ziare şi ce am mai fost contactat. AC Milan a fost după ce am terminat cu Valencia. Dar din ce s-a scris în ziare, Real Madrid şi Manchester United. După meciul cu Anglia, m-a contactat cineva din club, dacă aş vrea un transfer în Anglia”.

ADVERTISEMENT

Adrian Ilie nu regretă însă că nu s-a transferat la United: „Le-am spus să vorbească cu cei de la Valencia, că eu sunt la mondiale. Nu îmi pare rău, că în perioada mea din Spania, am ajuns în două finale, am câştigat şi campionatul şi cupa. Din punctul meu de vedere, ăsta a fost traseul meu”.

Fostul mare atacant ar fi fost curtat și de cele două echipe din capitala Spaniei: „Dacă mergeam la Real Madrid, poate după ce terminam contractul cu Valencia. Şi înainte să plec la Galatasaray am avut alte oferte şi cred că am făcut cea mai bună alegere. Atletico Madrid, cred că am făcut cea mai bună alegere”.

ADVERTISEMENT

De ce a ales Adrian Ilie să meargă în Turcia la Galatasaray: „Pentru mine a contat foarte mult că era Hagi acolo”

În ciuda tuturor acestor oferte tentante, Adrian Ilie a ales să meargă în Turcia pentru a juca alături de Gheorghe Hagi: „M-a întrebat cineva din club cum am ajuns la Galatasaray. Pentru mine a contat foarte mult să ajung la Galatasaray, că era Hagi acolo.

Voiam să ajung cu el, să simt fotbalul. Cariera mea a ajuns doar în sus”, a explicat „Cobra” decizia sa.

ADVERTISEMENT

Tot Adrian Ilie, a dezvăluit pentru FANATIK că : „L-am urmărit special la meciul cu Finlanda de la echipa națională. Special m-am uitat, pentru că m-au sunat ca să le dau o părere de-a mea undeva de afară, o echipă… M-a sunat o echipă din Spania, ca să le spun ce văd eu la acel jucător. E o echipă din Primera, din primele 4. În sensul în care au terminat anul trecut, nu anul ăsta, că… A, s-ar putea să fie Atletico…”.

Ce echipă susține Adrian Ilie în conflictul FCSB vs. CSA Steaua: „Eu mi-aș dori din două să se facă una”

Adrian Ilie a declarat la că și-ar dori ca FCSB și CSA Steaua să îngroape securea războiului: „Eu mi-aş dori din două să se facă una, să nu mai fie probleme. Ar atrage şi mai mulţi suporteri şi fotbalul s-ar dezvolta mai mult”.

ADVERTISEMENT

Fostul mare atacant al Stelei și angajat al echipei lui Gigi Becali e de părere că FCSB este continuatoarea clubului care a câștigat Cupa Campionilor Europeni: „Am început la cea a Armatei, dar după continuitatea pe care a avut Gigi Becali cu Steaua… din punctul meu de vedere ea este!”, a mai dezvăluit „Cobra”.