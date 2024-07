Adrian Ilie, dialog uluitor cu Gică Hagi înaintea meciului cu Olanda! „Regele” nu putut să creadă ce aude: „I-am zis clar asta”

Adrian Ilie a dezvăluit că a discutat cu Gică Hagi înainte de . „Cobra” l-a avertizat pe „Rege” că „tricolorii” vor ieși urât din scena Campionatului European.

Ce a vorbit Adrian Ilie cu Gică Hagi înainte de România – Olanda 0-3: „Al doilea cel mai prost meci din ultimii 10 ani”

Adrian Ilie a participat cu România la trei turnee finale, Euro 1996, World Cup 1998 și Euro 2000. Fostul mare atacant a rămas cu un gust amar după eliminarea „tricolorilor” din optimile Euro 2024. Totuși, „Cobra” a prevăzut dezastrul.

„Am impresia ca orice antrenor era ieri acolo, orice antrenor român, 2-3, din ăștia ai noștri, nu avea ce să facă împotriva Olandei. Pentru că ne-au dominat și tehnic și tactic și ca grup. La asta nu mă așteptam.

În afară de cele 10 minute cum am început meciul, dacă o țineam așa cred că puteam scoate un 0-0, în rest, am fost dominați la toate capitolele. Eu, sincer, am fost și la meciurile cu Belgia și cu Slovacia și, după meciul cu Slovacia, am vorbit cu Hagi.

Am văzut meciul cu Slovacia și am văzut că ajungem foarte rar în careul advers. Și am zis că dacă jucăm la fel nu avem decât o singură șansă cu Olanda, să ne de vreo trei. (n.r. – Și Gică ce a zis?) Că ‘Nu, că nu se poate, că o să schimbăm tactica’. Putem să schimbăm orice, că ei tot o să vină peste noi. Am văzut Olanda și în meciul cu Franța.

Nu am putut ține ritmul celor 10 minute. Noi am început bine meciul. Am urcat, am ținut Olanda la distanță, dar încet, încet și-au pus amprenta și au început să domine jocul. Și ne-au dominat cam la toate capitolele, mai ales în benzi, în extreme, unde au făcut foarte mare diferență. E exact meciul Elveția – România din preliminarii.

Dacă ăla a fost cel mai prost meci din ultimii 10 ani pe care l-am văzut cu România, ăsta cred că e al doilea”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK LA EURO.

Ce a spus Hagi după eliminarea României de la Euro 2024

Gică Hagi a fost pe Allianz Arena la România – Olanda 0-3. În ciuda eliminării de la turneul final . „Au intrat în istorie, au făcut lucruri foarte bune.

Am avut oportunități, dar Olanda a fost pregătită foarte bine, a controlat ritmul și intensitatea jocului. Noi am făcut cât am putut, dar e un proces și trebuie să înveți din el.

Noi trebuie să ne uităm înainte, să vedem ce putem face pentru a deveni mai buni și de a face performanțe și mai mari. Dispar întrebările, ei ne-au arătat că pot. Trebuie doar să facem lucrurile mai bine”, a declarat Gică Hagi, la .

Adrian Ilie - Gica Hagi, DIALOG ULUITOR despre Romania - Olanda 0-3, dezvaluit la FANATIK LA EURO