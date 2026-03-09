Adrian Ilie, discuție live cu Gigi Becali. „Cobra” a dat toate detaliile despre negocierile cu FCSB și relația cu Mirel Rădoi. Exclusiv

ADVERTISEMENT

La începutul acestei luni, Gigi Becali l-a ofertat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, pe fostul mare atacant al „Generației de Aur”, Adrian Ilie. La aceeași emisiune, „Cobra” a oferit toate detaliile despre negocierile cu patronul campioanei și relația cu viitorul posibil antrenor, Mirel Rădoi.

Va ajunge Adi Ilie la FCSB? Fostul mare atacant a oferit toate detaliile în direct despre negocierile cu Gigi Becali

După ce FCSB a ratat matematic accederea în play-off, Gigi Becali a început să se gândească la strategii pentru a resuscita echipa. Primul pas a fost făcut încă de pe 2 martie. Atunci, patronul campioanei l-a ofertat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, pe Adrian Ilie.

ADVERTISEMENT

Luni, 9 martie, la o săptămână distanță, în cadrul aceleiași emisiuni, „Cobra” a fost întrebat direct de Horia Ivanovici care . Fostul mare fotbalist a pus pe masă toate detaliile posibilei sale veniri la echipa roș-albastră. Acesta a spus că va accepta să lucreze în departamentul de scouting cu o condiție clară: să îl conducă, nu să fie un simplu angajat.

„Am vorbit cu domnul Becali la telefon. I-am spus că o să trec să discutăm. Nu știu ce ar trebui să fac. (n.r. ai accepta să faci parte din departamentul de scouting ca simplu membru sau să-l conduci?) Să-l conduc”, a spus Adrian Ilie.

ADVERTISEMENT

Întrebat cum va decurge relația cu Mirel Rădoi, un antrenor extrem de implicat de regulă și în activitatea de urmărire a unor jucători, Ilie a spus: „Sunt mai multe lucruri diferite. Eu pot să conduc departamentul de scouting și să țin în permanență legătură cu managerul echipei, MM Stoica și cu Mirel Rădoi și să decidem ce jucători ne-ar trebui, cine merge să îi vadă. La FCSB ar putea să trimită să vadă jucători și pe Florin Cernat, și Mihai Stoica și Rădoi”, a spus Ilie.

ADVERTISEMENT

Când va avea Adrian Ilie discuția finală cu Gigi Becali despre venirea la FCSB

Adrian Ilie a mai dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, faptul că luni sau marți ar trebui să aibă . „(n.r. Când vei avea discuția finală cu Gigi Becali) Astăzi, după emisiune sau mâine”.

Adrian Ilie a mai spus că relația sa cu Mirel Rădoi este una bună și foarte bună: „Am fost colegi la echipa națională. Nu am fost implicați într-un alt mediu. (n.r. nu ai vedea o problemă să colaborezi cu Mirel Rădoi?) Eu am colaborat și cu Olăroiu, cu Hagi, cu Lăcătuș. Am avut o colaborare bună cu toți. Eu am mai lucrat la Steaua”, a mai spus Adi Ilie.

ADVERTISEMENT

În opinia lui Ilie, dacă FCSB dorește să intre în grupele UEFA Champions League, va trebui să aibă un departament de scouting extrem de solid. „Dacă FCSB vrea să intre în Champions League, acest departament este un factor esențial. Ar trebui să fie o strategie. Cu mine sau indiferent cu cine”, a mai explicat Adrian Ilie.

Gigi Becali îl așteaptă pe Adi Ilie la FCSB: „I-am făcut biroul”. Discuție live la FANATIK cu fostul mare atacant

Tot la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit faptul că îl așteaptă pe Adi Ilie la club. Spune că deja i-a făcut biroul acestuia. În plus, i-a promis că îi oferă postul de șef la departamentul de scouting. Cei doi au avut un dialog la emisiunea moderată de Horia Ivanovici.

„Adrian nici nu a venit încă. Trebuia să vină. Eu i-am făcut biroul, am adus și monitoarele. Pe cuvânt. I-am pregătit tot. Am cumpărat două monitoare noi. De alaltăieri. (n.r. trebuie să îl puneți șef la scouting) Păi, îl pun, care e problema. Nu e normal săi fie?”, a afirmat Becali.

În replică, Adi Ilie a spus: „Am promis că o să vin să vorbesc cu dumneavoastră și asta o să fac. O să vă las să terminați astăzi cu Mirel (Rădoi) și mâine sunt la dumneavoastră”.