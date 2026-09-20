ADVERTISEMENT

U Craiova a distrus FCSB într-un meci în care oltenii au dominat clar, dar scorul a rămas mic. Cu un raport de șuturi spre poartă de 24-10 și un indice xG de 3,59 la 0,59, echipa lui Filipe Coelho a lăsat impresia unei superiorități nete, în timp ce Târnovanu a fost cel mai bun jucător de pe teren.

Craiova lui Coelho e comparată cu Craiova Maxima după 5-0 cu FCSB

Campioana en-titre i-a aplicat o corecție FCSB-ului, Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, a explicat cum s-a ajuns la acest rezultat. „Când Târnovanu e cel mai bun jucător de pe teren, scorul e mic. Când indicele xG este 3 virgulă la 0,59, scorul e mic. Când raportul șuturilor spre poartă e 24-10, în condițiile în care cele ale FCSB-ului s-au întâmplat în ultimul sfert de oră multe dintre ele, iarăși scorul e mic. Scorul e mic în principal pentru că s-au întâlnit echipa campioană cu echipa de pe locul 8 și s-au întâlnit un club care e condus după reguli ale normalității versus un club care continuă în aceeași anomalie, face același timp de management și are pretenția să obțină aceleași rezultate.

ADVERTISEMENT

Lucrurile astea nu se vor întâmpla. Schimbările majore ar fi la un club normal. La FCSB s-ar putea produce doar o schimbare majoră. Aceea ca antrenorul să ia deciziile în ceea ce privește zona tehnică, iar asta nu se va schimba niciodată.

Eu aș merge mai degrabă pe Craiova că a arătat foarte bine. FCSB a fost ghinionistă. Singura șansă să facă față Craiovei era ca Universitatea să fi avut meci joi în cupele europene. Să fie obosiți psihic și fizic, să se întâmple schimbări în echipă. Lucrurile nu s-au întâmplat așa. Craiova a jucat ca săptămâna trecută”, a declarat Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„La cum a jucat FCSB, oltenii puteau să intre și obosiți”, a intervenit Adrian Ilie. „Craiova în echipa de start a avut 11 jucători din sezonul trecut, nimic nou. În schimb, FCSB a avut șapte jucători noi, plus Arad, al optulea jucător nou. În aceste condiții, când joacă omogenitate cu eterogenitate, cam asta se întâmplă”, a adăugat Vochin.

ADVERTISEMENT

Un nou titlu de campioană la Craiova?

Eugen Trică e convins că Universitatea Craiova își va apăra cu succes titlul de campioană. După 10 etape, oltenii sunt pe locul 2, cu 20 de puncte, cu unul mai puțin decât liderul Rapid. „Înainte să vin, am trecut pe la biserică și mi-a rămas în minte un cântec. ‘Mântuiește, Doamne poporul tău și binecuvântează în moșternirea ta’. Acum spun ‘Mântuiește, Doamne, Craiova și binecuvântează echipa ta’. Că tare mi-a plăcut aseară cum a jucat aseară Craiova. Am văzut aseară un antrenament cu public și am văzut de toate. Posesie, dueluri câștigate 1 contra 1, trei tipuri de contraatac. Am văzut de toate. M-am încărcat pozitiv aseară la Craiova – FCSB. Bravo lor! Cred că ar trebui să se concentreze mai mult pe Conference League că au șansa să treacă de grupă și să atingă performanța Craiovei Maxima. Și ca să închei, defilează în campionat!”, a declarat Eugen Trică.

ADVERTISEMENT

Adrian Ilie râde de FCSB

În schimb dintre care 4 au fost pierdute. „Eu cred că arbitrul trebuia să oprească meciul. Ați pus terenul în pantă. Trebuia să pierdeți cu 3-0”, a mai spus Adi Ilie. „Trebuia să avem și noi o strategie. Trebuia anulat primul gol că a fost pasa dată cu mâna”, a continuat Sorin Cârțu.

„Având în vedere victoria Craiovei, care e una foarte frumoasă, m-am uitat pe începutul de campionat și FCSB cu toate echipele din play-off, mai puțin FC Argeș, a pierdut. Și era de așteptat să piardă și acest meci. Mai ales că au fost 7 jucători noi, cum spunea Andrei, din 11 față de anul trecut. O victorie frumoasă și un joc foarte bun al Craiovei”, a conchis „Cobra”.

ADVERTISEMENT