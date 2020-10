Un fundaș de la CSA Steaua este propus la naționala de tineret! A fost remarcat și de Ilie Dumitrescu

Adrian Ilie este fundaș stânga la CSA Steaua București și este propunerea militarilor pentru echipa națională de tineret. Jucătorul are 20 de ani și l-a impresionat pe Daniel Oprița cu evoluțiile sale, iar Ilie Dumitrescu l-a remarcat și el la meciurile disputate până acum în Liga a treia.

FANATIK va încerca să îi facă un portret acestui fotbalist surpriză din Liga a treia, care ar putea fi testat de Adrian Mutu la naționala U21 pe postul de fundaș stânga.

Adi Ilie poate reprezenta o soluție pentru naționala de tineret a României, iar evoluțiile sale îl recomandă pentru convocare. Ilie Dumitrescu l-a remarcat pe Adrian Ilie, iar fostul mare jucător al Stelei cu siguranță a văzut ceva la acest fotbalist, ținând cont că la începutul carierei a evoluat de asemenea pe postul de fundaș stânga.

Adrian Ilie, propunerea surpriză pentru naționala de tineret

Deși poartă numele unui mare atacant român, un nou Adrian Ilie vrea să scrie istorie în Ghencea și este titular meci de meci. A început fotbalul la șapte ani, la echipa care a dat atâția jucători de valoare fotbalului românesc, unde a fost dus de mama sa și căreia îi va fi mereu recunoscătoare pentru asta.

Deși anul trecut a jucat mai mult mijlocaș, a avut evoluții bune și a ratat doar două meciuri, iar Daniel Oprița crede că are un potențial mult mai mare pe postul de fundaș stânga. În primele meciuri ale acestui sezon, a jucat pe această poziție, iar Adrian Ilie îi mulțumește pentru acest lucru cu fiecare ocazie: ,,Îi mulțumesc (n.r. Daniel Oprița), pentru că am avut foarte multe meciuri în care am jucat bine, multe minute prinse și acum încerc să-mi treaba cât mai bine acolo”, declara entuziasmat tânărul fotbalist pentru Steaua TV.

În acest început de sezon al Ligii 3, fundașul stânga a fost cel mai constant jucător al CSA Steaua și este titular incontestabil indiferent de adversar, pentru că are o capacitate de efort foarte mare, are viteză și centrări de calitate, se sacrifică pentru echipă și intră tot timpul în combinații.

Adrian Ilie: ,,Avem echipă de cel puțin Liga a doua!”

Adrian Ilie are mare încredere în grupul de jucători format la CSA Steaua, cu jucători cu experiență în ligile superioare și e de părere că nu vor avea probleme în fața niciunui adversar, ceea ce de altfel se și întâmplă, chiar dacă militarii au fost eliminați din Cupa României, după un penalty ratat de Chirpiliu în prelungirile partidei.

Adrian Ilie simte presiunea și greutatea numelui pe care îl poartă, dar nu se lasă descurajat și speră să realizeze măcar jumătate din cât a reușit ”Cobra” în tricoul Stelei: ,,E mai greu, normal, pentru că el a fost un jucător fantastic”, a mai declarat fundașul Adrian Ilie, care are încrederea suporterilor care îl propun și ei la echipa națională U21:

Fundașul stânga de 20 de ani îi datorează totul mamei sale, care a fost cea care l-a îndrumat către fotbal, iar jucătorul nu intra niciodată pe teren fără apărătorile pe care care imprimate pozele mamei și fratelui său: ,,Ei sunt mereu lângă mine și îmi poartă noroc de fiecare dată”, a spus mândru jucătorul.

Visul cel mare al fotbalistului e să ajungă cu Steaua în Liga întâi și speră că echipa va promova în fiecare an: Liga a doua, liga întâi. Să nu ne aruncăm să spunem că vrem să jucăm direct la Liga 1. Jucăm în Liga a treia și tot așa”, a spus hotărât Adrian Ilie, care îl are drept model pe Cristiano Ronaldo.