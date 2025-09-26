Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adrian Ilie i-a dat lui Mirel Rădoi exemplul lui Mircea Lucescu și Sergen Yalcin ținând cont de „cazul Baiaram”

A greșit Mirel Rădoi în cazul lui Ștefan Baiaram? Exemplul dat de Adrian Ilie cu Mircea Lucescu și Sergen Yalcin la Beșiktaș.
Andrei David
26.09.2025 | 08:30
Ștefan Baiaram, considerat cel mai bun fotbalist al lui Mirel Rădoi la U Craiova,  a fost titular doar în primele trei etape de campionat. Pentru celelalte, a fost odihnit astfel încât să poate fi la capacitate maximă în preliminariile Conference League, unde, de alfel, a performat.

Adrian Ilie nu înțelege de ce Mirel Rădoi l-a pedepsit pe Ștefan Baiaram

Totuși, Baiaram a fost introdus în repriza secundă în ultimele etape, inclusiv în partida din etapa 9, 2-0 cu Farul. Atunci, nemulțumit de atitudinea jucătorului său, Mirel Rădoi a vrut să-l schimbe după numai câteva minute. Inclusiv Sorin Cârțu l-a admonestat pe decarul Craiovei pentru scandalul provocat.

Incidentul respectiv l-a determinat pe Rădoi să-l pedepsească pe Baiaram în runda următoare, la Galați. În cele din urmă, antrenorul oltenilor l-a aruncat în luptă pe Baiaram în minutul 68, fiind prima schimbare. Iar decarul a fost la un pas să marcheze, șutul său fiind apărat cu greu de portarul gălățenilor. U Craiova a pierdut, în cele din urmă, primul meci din SuperLiga, în etapa 10, pe terenul Oțelului Galați. Singurul gol al întâlnirii a fost marcat de Lameira pe în finalul primei reprize.

Decizia lui Mirel Rădoi l-a consternat pe Adrian Ilie, care nu a înțeles de ce Mirel Rădoi a ales să-l pedepsească pe Baiaram, în detrimentul echipei. „Baiaram, cel mai bun jucător, ce a făcut așa de grav să nu joace titular? Mai mult, este, din punctul meu de vedere, jucătorul care poate să schimbe primul gol… (n.r. – scorul era 1-0 pentru Oțelul în fața Craiovei)”, a punctat „Cobra” la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

Paralela Mircea Lucescu și Sergen Yalcin cu Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram

Mai mult, Adrian Ilie a făcut o paralelă cu o situație similară din vremea în care Mircea Lucescu era antrenor în Turcia, la Beșiktaș. Actualul selecționer avea atunci în lot un jucător problematic, dar talentat. Iar modul în care a gestionat situația ar putea fi o lecție pentru Mirel Rădoi, crede Adrian Ilie.

„Îți dau un exemplu. În Turcia, Sergen Yalcin este unul dintre cei mai mari jucători. Galatasaray, Fenerbahce, Beșiktaș, a jucat. Unul dintre cei mai mari. Și, la Beșiktaș, nea Mircea Lucescu, despre care se spune, la fel, că este un antrenor foarte dur, trebuie să respecți toate și în antrenament și peste tot.

Eu cred că Sergen, din 365 de zile, nu s-a antrenat 150. Și când ajungea meciul de sâmbătă, se ducea nea Mircea la el ‘Vezi că joci titular’. Marca Sergen gol! Dar el la antrenament… sau să respecte vreun antrenament, nu! Omul decisiv”, a povestit Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

