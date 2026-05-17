Adrian Ilie l-a transferat pe Eugen Trică la CFR Cluj şi apoi a semnat cu FCSB: “Le-am dat un număr 10 şi eu am pierdut campionatul la un punct”

Fotbalul românesc are o serie de povești extrem de palpitante. Una dintre ele a fost spusă sâmbătă, 9 mai, la FANATIK SUPERLIGA. Aflați în studio, Adrian Ilie și Eugen Trică au dezvăluit un eveniment care i-a avut în prim-plan în urmă cu un deceniu. Primul a pus umărul la transferul celui de-al doilea în Gruia, la CFR Cluj. Ulterior, ”Cobra” a ajuns manager la FCSB (pe atunci Steaua). Soarta a făcut ca clujenii, cu ajutorul lui Trică, să câștige titlul în România, la un punct distanță de bucureșteni.

Cum i-a ”furat” Eugen Trică titlul FCSB-ului, unde Adrian Ilie era manager, în urmă cu un deceniu. ”Cobra” dezvăluie că el l-a dus în Gruia

Eugen Trică, 49 de ani, a îmbrăcat tricoul a trei echipe puternice din fotbalul românesc: Universitatea Craiova, Steaua/FCSB și CFR Cluj. Cu ultimele două a reușit să-și treacă în palmares titlul în prima ligă. Primul titlu din istoria lui CFR Cluj, venit la finalul sezonului 2007-2008, se leagă și de Trică.

Fotbalistul a ajuns atunci în Gruia cu ajutorul lui Adrian Ilie, 52 de ani, care a avut o perioadă și meseria de impresar. Ironia sorții a făcut ca cel supranumit ”Cobra” să-și sape propria groapă, fără să știe, în sezonul 2007-2008. Sâmbătă, 9 mai 2026, la FANATIK SUPERLIGA, Adi Ilie a dezvăluit cum i-a ajutat pe cei de la CFR Cluj să pună mâna pe un decar de excepție – Eugen Trică. Acesta din urmă a contribuit din plin la titlul formației ardelene.

În același sezon, Adrian Ilie și să devină manager al bucureștenilor. Echipa sa avea să piardă titlul la un punct distanță de CFR-ul lui Trică, cel pe care el îl adusese în România, în același sezon. ”Știți cine l-a adus pe Eugen Trică la CFR? Eu! Juca prin Bulgaria, la ȚSKA Sofia. Vorbesc cu Arpad Paszkany și cu Iuliu Mureșan și le zic: ‘Vă dau un jucător că aveți nevoie de un om acolo, de un număr 10, să facă diferența. O să vedeți că cu el o să câștigați campionatul’. Și îl ducem pe Trică, liber de contract. Îi spunem domnului Mureșan că o să câștige campionatul, că jucau bine și aveau nevoie de un jucător să le facă diferența.

În acel an, eu ajung manager la Steaua (n.r. FCSB) și pierd campionatul în fața lui CFR Cluj. Eu l-am dus, le-am garantat că o să ia campionatul, am primit și un comision mare, că au luat campionatul, dar eu ajung manager la Steaua, în același sezon. Răzvan Zamfir ajunge la CFR Cluj și câștigă campionatul la un punct”, spune Ilie.

Ce spune Eugen Trică despre acel sezon: ”Eu mi-am dorit să mă întorc la FCSB”

În vara lui 2007, Eugen Trică era legitimat la gruparea bulgară ȚSKA Sofia. Actualul antrenor spune că . S-a lovit însă de refuzul antrenorului de atunci al grupării roș-albastre. ”Eu mi-am dorit atunci să mă întorc la Steaua (n.r. FCSB). Chiar i-am zis acest lucru lui Adi Ilie.

Mi s-a spus că se va vorbi la club. Apoi am aflat că vrea Olăroiu, că nu vrea Olăroiu. Nu s-a putut însă să mă întorc la Steaua”, spune Trică, la FANATIK SUPERLIGA. La CFR Cluj, mijlocașul de creație a jucat aproape 50 de meciuri în campionat și a marcat 15 goluri. Grației formei sale, echipa din Gruia a luat titlul, la un punct peste FCSB.