Adrian Ilie le-a desființat pe CFR Cluj și Universitatea Craiova: „Este foarte puțin! Nu mă gândeam niciodată la așa ceva”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj și Universitatea Craiova și-au împărțit punctele vineri seara, în Gruia. Meciul a fost unul lipsit de ocazii importante. Cele două formații au practicat un joc precaut, iar fostul mare atacant român Adrian Ilie a rămas dezamăgit de impresia lăsată de cele două echipe.

CFR Cluj și Universitatea Craiova, remiză albă în Gruia

Echipa lui Coelho nu a realizat aproape nimic pe fază ofensivă, însă rămâne pe primul loc și este marea favorită la câștigarea titlului. Totuși, în etapa viitoare, U Cluj merge în Bănie, iar o eventuală victorie a ardelenilor ar putea da peste cap toate calculele.

ADVERTISEMENT

În schimb, CFR Cluj, deși a părut echipa mai incisivă, nu a reușit să spargă defensiva oltenilor. Este adevărat însă că obiectivul ardelenilor în acest play-off a fost calificarea în cupele europene.

Adrian Ilie, ironic după egalul fără goluri din Gruia. Mesaj pentru Pancu și Coelho

Adrian Ilie se aștepta să vadă cu totul altceva în meciul din Gruia. Acesta consideră că CFR era echipa care trebuia să forțeze victoria. Fostul internațional a precizat că antrenorii au lăsat de dorit prin abordarea partidei, dar a explicat că acest punct ar putea să o ajute pe Craiova în lupta pentru titlu.

ADVERTISEMENT

„Domnul Kovacs aseară i-a chemat la pauză pe antrenori și le-a spus: «Meciul să înceapă de la ora 22:00. Ce a fost până acum a fost doar încălzirea». Nu a fost niciun șut pe poartă în prima repriză. Popescu și Popa nu au avut treabă. Au băut apă de la robinet aseară.

ADVERTISEMENT

Eu am spus că Universitatea Craiova nu pierde cu CFR. Nu mă gândeam însă că o să fie un joc atât de slab. Înțeleg că faci antijoc, dar nici chiar așa. Este foarte puțin. Ce vrem de la echipele astea pentru anul viitor? A jucat probabil viitoarea campioană. Cineva trebuie să ne reprezinte în cupele europene. Mă așteptam la mult mai mult de la ambele echipe. CFR trebuia să câștige pentru a mai spera la titlu. Craiova a obținut ce a vrut. E într-o cădere Craiova, dar are jucători importanți în lot și ar trebui să facă față presiunii”, a declarat Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT