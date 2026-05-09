Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adrian Ilie le-a desființat pe CFR Cluj și Universitatea Craiova: „Este foarte puțin! Nu mă gândeam niciodată la așa ceva”

CFR Cluj și Universitatea Craiova au remizat într-un meci slab în Gruia, iar Adrian Ilie a criticat dur jocul celor două echipe: „Ce a fost până la pauză a fost doar încălzirea”.
Alex Bodnariu
09.05.2026 | 15:02
Adrian Ilie lea desfiintat pe CFR Cluj si Universitatea Craiova Este foarte putin Nu ma gandeam niciodata la asa ceva
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Ilie, ironic după egalul fără goluri din Gruia. Mesaj pentru Pancu și Coelho
ADVERTISEMENT

CFR Cluj și Universitatea Craiova și-au împărțit punctele vineri seara, în Gruia. Meciul a fost unul lipsit de ocazii importante. Cele două formații au practicat un joc precaut, iar fostul mare atacant român Adrian Ilie a rămas dezamăgit de impresia lăsată de cele două echipe.

CFR Cluj și Universitatea Craiova, remiză albă în Gruia

Universitatea Craiova a dat impresia că a mers la Cluj cu gândul doar la o remiză. Echipa lui Coelho nu a realizat aproape nimic pe fază ofensivă, însă rămâne pe primul loc și este marea favorită la câștigarea titlului. Totuși, în etapa viitoare, U Cluj merge în Bănie, iar o eventuală victorie a ardelenilor ar putea da peste cap toate calculele.

ADVERTISEMENT

În schimb, CFR Cluj, deși a părut echipa mai incisivă, nu a reușit să spargă defensiva oltenilor. „Feroviarii” mai au doar șanse pur matematice să câștige titlul în Superliga României. Este adevărat însă că obiectivul ardelenilor în acest play-off a fost calificarea în cupele europene.

Adrian Ilie, ironic după egalul fără goluri din Gruia. Mesaj pentru Pancu și Coelho

Adrian Ilie se aștepta să vadă cu totul altceva în meciul din Gruia. Acesta consideră că CFR era echipa care trebuia să forțeze victoria. Fostul internațional a precizat că antrenorii au lăsat de dorit prin abordarea partidei, dar a explicat că acest punct ar putea să o ajute pe Craiova în lupta pentru titlu.

ADVERTISEMENT
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv...
Digi24.ro
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027

„Domnul Kovacs aseară i-a chemat la pauză pe antrenori și le-a spus: «Meciul să înceapă de la ora 22:00. Ce a fost până acum a fost doar încălzirea». Nu a fost niciun șut pe poartă în prima repriză. Popescu și Popa nu au avut treabă. Au băut apă de la robinet aseară.

ADVERTISEMENT
O zi până la nunta anului în România! Mireasa și-a pregătit 4 rochii....
Digisport.ro
O zi până la nunta anului în România! Mireasa și-a pregătit 4 rochii. Cununia religioasă, pe ponton

Eu am spus că Universitatea Craiova nu pierde cu CFR. Nu mă gândeam însă că o să fie un joc atât de slab. Înțeleg că faci antijoc, dar nici chiar așa. Este foarte puțin. Ce vrem de la echipele astea pentru anul viitor? A jucat probabil viitoarea campioană. Cineva trebuie să ne reprezinte în cupele europene. Mă așteptam la mult mai mult de la ambele echipe. CFR trebuia să câștige pentru a mai spera la titlu. Craiova a obținut ce a vrut. E într-o cădere Craiova, dar are jucători importanți în lot și ar trebui să facă față presiunii”, a declarat Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Adrian Ilie, ironic după egalul fără goluri din Gruia. Mesaj pentru Pancu și Coelho

Ștefan Baiaram, ofertă de 7.000.000 de euro! Ce echipă a pus banii jos...
Fanatik
Ștefan Baiaram, ofertă de 7.000.000 de euro! Ce echipă a pus banii jos pe atacant. Exclusiv
Marius Şumudică trage un puternic semnal de alarmă pentru Universitatea Craiova: “U Cluj...
Fanatik
Marius Şumudică trage un puternic semnal de alarmă pentru Universitatea Craiova: “U Cluj e la mâna ei! Nu îmi place ce joacă de 2-3 etape”. A făcut calculele la titlu
Cristi Balaj, reacție dură despre ofsaidul “invizibil” din CFR – U Craiova 0-0:...
Fanatik
Cristi Balaj, reacție dură despre ofsaidul “invizibil” din CFR – U Craiova 0-0: ”Știu ce face Bîrsan și mă opresc! Arbitrii au căutat liniile!” 
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe...
iamsport.ro
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe mai bine'. A lucrat cu Gică Hagi și i s-a plâns lui Radu Banciu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!