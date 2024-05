Adrian Ilie – Muntele Athos sau cum a început călătoria „Cobrei” în credință. „Acolo există ceva” Când a ajuns prima oară și cine l-a convins? „Prima liturghie, la 5 dimineața. Nici nu atingeam pământul. Pluteam!”

la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea poate fi văzută lunea, marțea și vinerea de la 10:30, dar și în ediții speciale.

Adrian Ilie, drum inițiatic spre Athos

„Cobra“ a povestit despre cum a ajuns la muntele Athos, acolo unde a avut obstacole energetice înainte de a ajunge. Fostul mare atacant a povestit cine l-a convins să ajungă pe Muntele Athos și ce a simțit. Gigi Becali este un cunoscut om care

“Călătoria începe citind puțin din istorie. Acolo, în muntele Athos, sunt peste 2000 de ani de istorie și plăcându-mi istoria, este ceva.. Fiecare biserică, fiecare chilie, fiecare icoană are o istorie în spate. Mulțumesc, Domnului, că numai așa puteam să ajung.

Dintr-o dată, tot ce simțeam sau credeam despre ortodoxie, despre biserică, faci un drum și ți se deschide o cale așa de frumoasă.. Acolo, ceva există, există în noi ceva, doar trebuie să descoperim lucrurile care se întâmplă, mai mult, acolo, având așa multă istorie în spate, cu grădina Maicii Domnului.

Acum 6 ani, am mers cu un prieten de-al meu care mergea frecvent. Cunoscându-l, stand la povești, vorbeam de genul de simțuri, cum simți lucrul cu tine spre credință. ‘Într-o zi o să merg și eu cu tine’, și într-o zi.. la mai multe eșecuri, încercam să mă duc și parcă se punea o piedică. Până la urmă ajung în Athos cu el. Ai ispite. Am ajuns acolo.

După prima mea călătorie, am ajuns jos, unde începe istoria și preotul, fiind doar noi trei, începe să ne povestească lucruri despre anumite icoane. Deja se deschide o cale și care, plăcându-mi istoria, a început să mă prindă.

Ți se deschide mai mult calea, să crezi că da, există ceva. Cu fiecare pas pe care-l făceam înainte și cu părinții de acolo, da există acolo sus, care ne ocrotește pe toți“, a spus Adrian Ilie, în dialog cu Horia Ivanovici.

Energiile resimțite pe Muntele Athos

Adrian Ilie a spus că energiile simțite pe Muntele Athos sunt unice, iar acestea nu pot fi experimentate altundeva. „Cobra“ a povestit despre cum s-a simțit prima liturghie avută în lăcășul sfânt.

„Prima mea liturghie la Sfântul Munte, am intrat la 5 dimineață acolo. Ceva lumânări aprinse, întuneric, ora 5 dimineață, trei sau patru preoți. Sava, Aisie, Irineu, nu era foarță multă lume, nu eram decât noi, trei persoane. Exact cum îmi place mie, dacă ajungi să asculți în liniște.

A început slujba, e o energie atât de puternică, a durat până la 7:10, vedeam lumina prin geam, o licărire de lumină. Se termină slujba și îl întreb pe prietenul meu ‘Slujba a ținut două minute?’, ‘Nu, e 7 ceasul’. Am fost acoperit de o energie atât de puternică, aveam impresia că nici nu atingeam somnul, că plutesc.

Chiar am vorbit cu părintele. Nu simțeam că stau acolo, că e o vrajă frumoasă, feerică, chiar după slujbă seara, ne-am dus la liturghie. Am vorbit cu părintele, am avut curajul să mă apropii de el, să îl întreb de ce mi s-a părut chestia asta atât de ciudată.

A spus ‘Vezi, cum putem noi să ne rugăm 12 ore? Pentru noi trec 2 minute’. Și acum am înțeles, nu poți să te rogi 10 ore când trec două minute pentru tine, decât că spațiul și timpul nu există pentru tine. Când începi să te rogi, îți trec toate gândurile din cap.

Pluteam undeva în aer, simțeam o energie puternică în mine, podeaua nu o mai simțeam, un duh sfânt. După slujbă aveam impresia că aveam atât de mare forță.. O energie superbă, foarte puternică. Stai la mare și te bate vântul, simți adierea aia? Cam așa ceva“, a mai adăugat Cobra.