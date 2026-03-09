Adrian Ilie, prima reacție despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB. „De ce două luni și jumătate? Totul e făcut pe grabă”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi (44 de ani) este la o zi distanță de o revenire spectaculoasă la FCSB. Conform spuselor lui Gigi Becali, tehnicianul ar prelua de marți, 10 martie, echipa. Adrian Ilie a comentat, la FANATIK, această mutare gândită de campioană. Acesta nu înțelege de ce fostul căpitan al roș-albaștrilor semnează doar pe două luni și jumătate.

Ce spune Adrian Ilie despre instalarea lui Mirel Rădoi la FCSB și contractul său de doar două luni și jumătate: „Totul e făcut pe grabă”

Planul anunțat în weekend de Gigi Becali este ca Mirel Rădoi să devină, în această săptămână, noul antrenor al celor de la FCSB, după plecarea lui Elias Charalambous (45 de ani). Cipriotul și-a dat demisia la finalul eșecului campioanei din ultima rundă a sezonului regular, scor 1-3, cu Universitatea Cluj.

ADVERTISEMENT

Prezent luni, 9 martie, în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, , a spus că, în opinia sa, decizia lui Rădoi de a reveni la echipa sa de suflet nu este una surprinzătoare.

Ceea ce în opinia „Cobrei” ridică semne de întrebare este durata contractului lui Rădoi. Gigi Becali a spus că fostul căpitan al echipei vine pentru doar două luni și jumătate, adică perioada meciurilor din play-out.

ADVERTISEMENT

„Mie mi se pare că pentru două luni este prea puțin, la ce se vorbește. (n.r. de ce ți se pare surprinzător?) Dacă tot se pregătește pentru Conference League sau pentru achiziționarea de jucători, nu cred că trebuie să pui doar două luni de zile. După această perioadă, faci achiziții, o să vină alt antrenor, atunci poate să joace alt sistem. Este foarte dificil. Totul este făcut pe grabă, mi se pare mie”, a spus Ilie.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, fostul mare atacant al Stelei și al echipei naționale, este sigur că Mirel Rădoi era omul potrivit pentru acest post. În plus, Ilie afirmă că FCSB va avea rezultate cu fostul său căpitan pe bancă. „Cred că era omul cel mai potrivit în acest moment să liniștească totul”.

Care ar trebui să fie strategia celor de la FCSB, în opinia lui Adi Ilie: „Planul să fie pe doi ani și jumătate”

Nu două luni și jumătate, ci doi ani și jumătate, : „De acum încolo, strategia celor de la FCSB ar trebui să fie pe 2 ani și jumătate. Cu antrenor, cu jucători.

ADVERTISEMENT

În acest an nu poți să atingi decât Conference League. Apoi, poți să câștigi campionatul, să ai baraj de Champions League. Trebuie un mandat de doi ani și jumătate”, a mai spus „Cobra”.