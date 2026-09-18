ADVERTISEMENT

Adrian Ilie ar putea reveni în fotbalul românesc într-un proiect ambițios. Fostul mare internațional a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că este tentat să dea o mână de ajutor celor de la Brașov, formație care activează în Liga 3 și care își propune să ajungă cât mai repede în eșalonul secund. „Cobra” a explicat, însă, că pentru un proiect de asemenea anvergură este nevoie de un fond de investiții și a dezvăluit ce buget consideră necesar pentru ca echipa să poată ajunge la un nivel important în fotbalul românesc.

Adrian Ilie, tentat de proiectul de la Brașov

Adrian Ilie a vorbit despre și a explicat că un eventual proiect nu poate fi construit doar în jurul primei echipe. Fostul atacant consideră că baza trebuie reprezentată de o Academie puternică, capabilă să producă în mod constant jucători pentru formația de seniori. Modelul pe care îl are în minte este cel folosit de marile cluburi europene, iar Barcelona reprezintă exemplul oferit de Adrian Ilie. Acesta susține că producția de fotbaliști trebuie să devină una dintre principalele surse de finanțare ale clubului.

ADVERTISEMENT

„Depinde foarte mult de oamenii care lucrează acolo. Din punctul meu de vedere, trebuie să ai antrenori la copii. Sunt grupe de copii din doi în doi ani, ăsta ar trebui să fie un ciclu. Ca să copiez puțin din Barcelona, trebuie să produci doi-trei-patru jucători în doi ani de zile, să-i duci la prima echipă, să poți să-i vinzi, pentru că ai nevoie de bani.

Ne uităm la Barcelona. Dacă acești copii n-ajung la prima echipă, vând și ei cu o grămadă de bani. Trebuie să-ți crești copii talentați din orașul respectiv, care cu siguranță se găsesc și să-i urci la prima echipă. Deci nu doar antrenori, ci trebuie să ai mulți oameni care să lucreze pentru asta“, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ce condiție pune Adrian Ilie pentru a se implica la Brașov

Fostul internațional a recunoscut că proiectul îl atrage, însă implicarea sa este condiționată de găsirea unei surse serioase de finanțare. Adrian Ilie consideră că un fond de investiții ar putea pune bazele unui proiect capabil să ducă Brașovul spre fotbalul de elită: „La Brașov au început să se strângă lucrurile și pe acolo, vor să promoveze. Cine știe, poate găsim un fond de investiții cu mai mulți bani, cu Academie în spate. Mă tentează să merg acolo. Dacă găsit un fond de investiții, atunci o să dau o mână de ajutor“.

ADVERTISEMENT

Adrian Ilie a mers mai departe și a vorbit deschis despre banii necesari pentru ca un asemenea proiect să poată funcționa la nivelul primei ligi. În viziunea sa, un buget anual de aproximativ 5 milioane de euro ar putea fi suficient pentru a construi o echipă competitivă, la care s-ar adăuga veniturile obținute din alte surse. Fostul atacant a dezvăluit și că a purtat deja discuții cu oameni din afara țării și speră ca proiectul să prindă contur în perioada următoare.

ADVERTISEMENT

„Dacă ajung în prima ligă, cu 5 milioane cred că e suficient să faci treabă bună. Acesta trebuie să fie fondul pe care să-l pună anual, normal. Ce mai iei de la Ligă, de la sponsori și poți să te duci în 8-9 milioane, ceea ce e suficient. Am avut deja anumite discuții cu oameni de afară și vom vedea. Sunt șanse, din ce știu , deci este un proiect care se poate îndeplini în câțiva ani de zile. Sper ca până în iarnă să rezolvăm anumite lucruri“, a mai spus Adrian Ilie.