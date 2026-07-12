Sport

Adrian Ilie s-a autopropus atacant la FCSB: „Să mă ia pe mine Gigi Becali!”. Video

Adrian Ilie, propunere inedită pentru Gigi Becali! „Cobra” se cere la FCSB ca fotbalist, cu o condiție: „Cu 20 de ani mai tânăr”. De ce nu a mai ajuns în staff-ul clubului roș-albastru
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
12.07.2026 | 20:42
Adrian Ilie sa autopropus atacant la FCSB Sa ma ia pe mine Gigi Becali Video
ULTIMA ORĂ
Adrian Ilie s-a autopropus atacant la FCSB. Foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Adrian Ilie (52 de ani) a răspuns cu o glumă când a fost întrebat ce atacant i-ar propune în acest moment lui Gigi Becali (68 de ani) la FCSB. Fostul internațional român a transmis că el ar fi cea mai bună variantă, însă doar dacă ar avea cu 20 de ani mai puțin. De asemenea, fostul mare fotbalist a explicat de ce nu a mai ajuns în cele din urmă să facă parte din departamentul de scouting de la clubul roș-albastru.

Gluma făcută de Adrian Ilie când a fost întrebat ce atacant i-ar propune lui Gigi Becali la FCSB

El a explicat că și-a dat seama că, din diferite motive, nu ar putea oferi în prezent cel mai bun randament al său într-o astfel de poziție. „(n.r. Dacă i-ar recomanda lui Gigi Becali un atacant pentru FCSB în acest moment) Da, pe mine, dar cu 20 de ani mai tânăr. (n.r. De ce nu a mai ajuns să lucreze la FCSB) În momentul de față, îmi lua foarte mult timp să lucrez pentru FCSB, cu domnul Becali, și nu cred că puteam da 100%. Am discutat cu el, ne-am întâlnit, îl are pe Mihai Stoica, se pricepe foarte bine, e cel mai bun manager din țară”, a spus Adrian Ilie, prezent la evenimentul prin care Cristi Balaj a lansat site-ul bereonline.ro. 

ADVERTISEMENT

Ce a spus Adrian Ilie despre lupta pentru titlul din SuperLiga și despre Campionatul Mondial

De asemenea, cu aceeași ocazie, „Cobra” a mai vorbit și despre lupta pentru titlu care se preconizează în noul sezon de SuperLiga, dar și despre plecarea lui Eddy Gnahore de la Dinamo la FCSB și evenimentele de la Campionatul Mondial, inclusiv polemicile generate de arbitraj: „Craiova are un lot bun, la FCSB, Gigi este ambițios, e clar că o să vrea mai mult, Rapidul, Dinamo, sunt echipe care pot câștiga campionatul. Dar o favorită cred că nu mai avem.

Jucătorii sunt profesioniști, îi urez succes lui Gnahore la FCSB. Eu ce trebuia să fac? Să nu joc contra Stelei cu Valencia? Sau cu Valencia să nu joc contra lui Galatasaray? Noi ne facem datoria acolo unde suntem, suntem plătiți pentru asta. Cariera de fotbalist trece repede, în 10-15 ani.

ADVERTISEMENT
Brațul lung al lui Putin ajunge până în Țara Soarelui Răsare. Cum a...
Digi24.ro
Brațul lung al lui Putin ajunge până în Țara Soarelui Răsare. Cum a devenit Japonia un cuib pentru spionii ruși care vânează tehnologie

Am dat de mult timp semifinalele Anglia – Argentina și Franța – Spania. Finala va fi Anglia cu Spania și va câștiga Spania. Am făcut un traseu bun. Cele mai importante echipe sunt deja în semifinale. Probleme de arbitraj tot timpul o să fie. Nu trebuie să comentăm foarte mult. Dar și meciurile de aseară, și cele din optimi, au fost foarte echilibrate. O să ajungă și România la următorul Campionat Mondial, eu asta sper. Noi mereu am sperăm ca popor că o să facem lucruri. Hagi este antrenorul potrivit, îl are la Federație pe domnul Burleanu care îl ajută”. 

ADVERTISEMENT
Englezii au prezentat ”dovada că Norvegia a fost furată”! Reacția FIFA, după ce...
Digisport.ro
Englezii au prezentat ”dovada că Norvegia a fost furată”! Reacția FIFA, după ce Anglia s-a calificat în semifinalele CM 2026

Adrian Ilie, declarații la evenimentul organizat de Cristi Balaj

Wimbledon 2026, live blog. Jannik Sinner îl întâlnește acum pe Alexander Zverev în...
Fanatik
Wimbledon 2026, live blog. Jannik Sinner îl întâlnește acum pe Alexander Zverev în finala masculină. Primele două seturi au fost decise la tie-break!
Leo Messi, certat de unul dintre cei mai mari fotbaliști ai României: „Aleargă...
Fanatik
Leo Messi, certat de unul dintre cei mai mari fotbaliști ai României: „Aleargă mai puțin decât Dobrin, dar arbitrii îl ajută”
Cristi Balaj vinde online în România o bere germană de calibru: „Fabrica va...
Fanatik
Cristi Balaj vinde online în România o bere germană de calibru: „Fabrica va împlini 500 de ani”. Eveniment de amploare cu multe personalități din fotbal. Video
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Câți bani cere Craiova în schimbul lui Ștefan Baiaram. Anderlecht, tot mai insistentă
iamsport.ro
Câți bani cere Craiova în schimbul lui Ștefan Baiaram. Anderlecht, tot mai insistentă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!