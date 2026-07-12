Adrian Ilie s-a autopropus atacant la FCSB: „Să mă ia pe mine Gigi Becali!”. Video

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Adrian Ilie (52 de ani) a răspuns cu o glumă când a fost întrebat ce atacant i-ar propune în acest moment lui Gigi Becali (68 de ani) la FCSB. Fostul internațional român a transmis că el ar fi cea mai bună variantă, însă doar dacă ar avea cu 20 de ani mai puțin. De asemenea, fostul mare fotbalist a explicat de ce nu a mai ajuns în cele din urmă să facă parte din departamentul de scouting de la clubul roș-albastru.

Gluma făcută de Adrian Ilie când a fost întrebat ce atacant i-ar propune lui Gigi Becali la FCSB

El a explicat că și-a dat seama că, din diferite motive, nu ar putea oferi în prezent cel mai bun randament al său într-o astfel de poziție. „(n.r. Dacă i-ar recomanda lui Gigi Becali un atacant pentru FCSB în acest moment) Da, pe mine, dar cu 20 de ani mai tânăr. (n.r. De ce nu a mai ajuns să lucreze la FCSB) În momentul de față, îmi lua foarte mult timp să lucrez pentru FCSB, cu domnul Becali, și nu cred că puteam da 100%. Am discutat cu el, ne-am întâlnit, îl are pe Mihai Stoica, se pricepe foarte bine, e cel mai bun manager din țară”, a spus Adrian Ilie, prezent la

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Ce a spus Adrian Ilie despre lupta pentru titlul din SuperLiga și despre Campionatul Mondial

De asemenea, cu aceeași ocazie, „Cobra” a mai vorbit și despre lupta pentru titlu care se preconizează în noul sezon de SuperLiga, dar și despre și : „Craiova are un lot bun, la FCSB, Gigi este ambițios, e clar că o să vrea mai mult, Rapidul, Dinamo, sunt echipe care pot câștiga campionatul. Dar o favorită cred că nu mai avem.

Jucătorii sunt profesioniști, îi urez succes lui Gnahore la FCSB. Eu ce trebuia să fac? Să nu joc contra Stelei cu Valencia? Sau cu Valencia să nu joc contra lui Galatasaray? Noi ne facem datoria acolo unde suntem, suntem plătiți pentru asta. Cariera de fotbalist trece repede, în 10-15 ani.

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Am dat de mult timp semifinalele Anglia – Argentina și Franța – Spania. Finala va fi Anglia cu Spania și va câștiga Spania. Am făcut un traseu bun. Cele mai importante echipe sunt deja în semifinale. Probleme de arbitraj tot timpul o să fie. Nu trebuie să comentăm foarte mult. Dar și meciurile de aseară, și cele din optimi, au fost foarte echilibrate. O să ajungă și România la următorul Campionat Mondial, eu asta sper. Noi mereu am sperăm ca popor că o să facem lucruri. Hagi este antrenorul potrivit, îl are la Federație pe domnul Burleanu care îl ajută”.

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