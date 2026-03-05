Adrian Ilie și Gigi Becali au făcut planul prin care o salvează pe FCSB! Ce salariu ar avea „Cobra” și care e motivul pentru care ezită să semneze. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a ratat calificarea în pentru prima dată de când sistemul acesta a fost introdus în SuperLiga, iar pentru ca un asemenea lucru să nu se mai întâmple la echipa sa.

Adrian Ilie a discutat cu Gigi Becali și are oferta pe masă de la FCSB

Omul de afaceri s-a pus pe treabă, iar conform informațiilor obținute de FANATIK, Adrian Ilie a discutat cu Gigi Becali și are oferta pe masă din partea lui pentru a deveni noul director tehnic al formației bucureștene. Momentan, însă, nu există vreun răspuns din partea fostului atacant, asta pentru că acesta vrea să discute și cu Mihai Stoica înainte de a se decide.

Dacă răspunsul va fi unul pozitiv, iar Adrian Ilie o să accepte propunerea lui Gigi Becali, atunci salariul său va fi de 12.000 de euro lunar. Departamentul de scouting va fi principala atribuție, mai exact formarea lui și ducerea la un nivel cât mai ridicat. De asemenea, Ilie va fi prezent și la antrenamentele echipei ce au loc în Berceni, unde este situată baza de pregătire, și va superviza ce se întâmplă.

Adrian Ilie a mai fost în conducerea celor de la FCSB în trecut

Pentru Adrian Ilie nu ar fi prima colaborare cu Gigi Becali și FCSB dacă acceptă actuala propunere venită de la campioana României. În sezonul 2007-2008, acesta a fost manager general al formației bucureștene, însă nu a stat foarte mult timp și a plecat din cauza unor neînțelegeri avute.

Atunci Adrian Ilie abia încheiase cariera stelară de jucător, care i-a adus nu mai puțin de 55 de selecții la naționala României, perioadă în care a marcat de 13 ori. El a făcut parte din lotul tricolorilor la ultimul Campionat Mondial la care România a participat, în 1998.

Dorința lui Gigi Becali după ce FCSB a ratat play-off-ul

exclusiv la FANATIK SUPERLIGA că-l vrea pe Adrian Ilie ca parte din revoluția pe care o pregătește la FCSB.

„Păi și cu el vorbesc (n.r. cu Adrian Ilie). O să-l sun și pe el să vină să vorbim. Și cu el vorbesc și gata. Bravo, uite! Poate Dumnezeu a făcut. Da, tată! Adriane, chiar te rog, tată! Ia numărul, sună-mă și ne întâlnim. Ce număr ai? Am schimbat numărul de un an. Dă-i numărul și sună-mă. Ne vedem și vii să lucrăm împreună acolo”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.