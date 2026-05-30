Adrian Ilie și Horia Ivanovici, pariu în direct pe PSG – Arsenal! Pronosticul „Cobrei" pentru finala Champions League

Înainte de finala Ligii Campionilor, dintre PSG și Arsenal, Adrian Ilie și Horia Ivanovici au pus un pariu în direct! Pe cine mizează cei doi în cea mai prestigioasă competiție intercluburi
Ciprian Păvăleanu
30.05.2026 | 14:40
PSG este favorită în meciul cu Arsenal, de la Budapesta, însă într-o finală de Liga Campionilor totul este posibil. Formația antrenată de Luis Enrique ar reuși să câștige al doilea trofeu în doi ani consecutivi, în timp ce Arsenal ar pune mâna pe „urecheată” pentru prima dată în istoria clubului. Adrian Ilie și Horia Ivanovici au făcut un pariu incredibil!

Pariu în direct între Adrian Ilie și Horia Ivanovici! Cine va câștiga Liga Campionilor

Luis Enrique a transformat echipa de vedete a lui PSG într-un mecanism perfect. Bayern Munchen a fost una dintre cele mai tari echipe ale sezonului, iar parizienii i-au condus la un moment dat în turul semifinalei cu 5-2, asemănător scorurilor pe care bavarezii le au cu echipele din a doua jumătate din Bundesliga.

De partea cealaltă, după mulți ani în care Arteta a practicat un fotbal frumos și nu a câștigat nimic, antrenorul iberic a schimbat placa, iar „tunarii” au devenit formația pragmatică, care marchează foarte des din faze fixe și care are o defensivă de fier. În studioul FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici și Adrian Ilie au pus pariu pe finala Ligii Campionilor.

Adi „Cobra” Ilie este sigur că PSG va defila, în timp ce Horia Ivanovici mizează pe primul triumf al londonezilor: „(n.r. – fiecare jucător de la PSG va avea o primă de 1 milion de euro la victorie) De-aia nu o să câștige. Toată lumea zice PSG, PSG… ți-e ușor să spui că le dă cu terenul în cap când e superfavorită. Hai să facem pariu, dar îmi dai cota 3:1. Iei PSG-ul și eu iau Arsenal”, i-a propus Horia Ivanovici lui Adrian Ilie.

„Atât se termină și scorul, 3-1. Facem pe o masă!”, a replicat „Cobra”. „Nu pe o masă. Mergem la munte într-un week-end. Dacă pierzi, tu plătești trei zile, dacă pierd, eu plătesc o zi. Și masa! Și-i luăm și pe Vivi Răchită și Dănuț Lupu! 3:1 cotă, da?”, a adăugat moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. „La 2-0 o să-ți dau mesaj!”, a amenințat Adi Ilie.

Cum au prefațat cei doi antrenori finala Ligii Campionilor

Luis Enrique și Mikel Arteta se pregătesc de duelul final din acest sezon de Liga Campionilor, iar tehnicianul „tunarilor” s-a declarat extrem de încrezător. După ce a câștigat primul Premier League pentru Arsenal din ultimii 20 de ani, Arteta este sigur că se va impune și în actul final de la Budapesta.

„Nu există o motivație mai mare decât să joci într-o finală. Vom vedea mâine cine e cel mai bun, eu sunt concentrat pe echipa noastră, îmi doresc să dăm tot ce avem mai bun”, a spus Luis Enrique după ce a auzit de optimismul adversarilor.

Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
