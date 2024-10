Adrian Marțian, acuzat că și-a răpit copiii. Raisa, Antonio și Rania au dispărut acum doua zile

Asta, pentru că instituția avea ordin să-i preia, însă i-a lăsat în gripa bonei. Copiii lui Adrian Marțian sunt dispăruți de mai bine de trei zile, după ani de conflict violent între părinți. Responsabilii statului nu au intervenit pentru salvarea lor, deși legea i-ar fi obligat.

Adrian Marțian, acuzat că și-a răpit copiii

Cei trei copii stăteau într-o casă în Hunedoara, fără ca părinții să aibă dreptul să-i viziteze. Cu toate acestea, Adrian Marțian și-a amplasat o rulotă la 150 de metri de casă, distanța legală pe care trebuie să o păstreze de micuți, pentru a fi alături de ei.

”Ne adaptăm, când îți iubești copilașii faci sacrificii, renunți la lux, la vilă, piscină”, își justifică milionarul alegerea în momentul în care a ales să stea alături de copii. Ar fi rămas să aibă griji de copii o bonă angajată de un apropiat al lui Marțian, pentru că micuții nu ar vrea să aibă nimic de-a face cu mama lor.

”E o mamă criminală. Am prezentat tot judecătoarei. Doamna nu are domiciliu, nu are casă, nu are loc de muncă. Nu a cerut un drept de vizită de zece minute. Copiii au o temere groaznică față de această femeie. Au coșmaruri, se trezesc noaptea. Nu interacționează cu ei, copiii nu vor să o vadă. Pentru ei nu mai există!”, explica milionarul.

Cu toate acestea, femeia a dat târcoale în urmă cu o săptămână alături de noul iubit, nimeni altul decât fiul mai mare dintr-o altă căsătorie al lui Marțian. Aceștia ar fi spionat zona cu o dronă, lucru considerat ilegal. Cu toate acestea, cei trei copii au dispărut de acasă, iar acum mama lor a fost acuzată că ar sta în spatele ”răpirii”.

Paradoxal, femeia spune că cel care i-a răpit ar fi chiar Adrian Marțian. Conform , se pare că răpirea a avut loc chiar în ziua în care inspectorii DGASPC se pregăteau să îi preia pe cei frați. Micuții au fost dați în urmărire internațională.

, care seamănă izbitor de mult cu un videoclip în care sunt filmate persoane răpite de teroriști. “Noi vrem la tati, să fim toţi trei. Noi îl iubim pe tati şi oamenii ăştia o să-l contacteze pe tati să mergem la el”, transmiteau copiii.

Copiii lui Adrian Marțian au dispărut acum trei zile

în această filmare controversată: “Noi nu vrem la tine. Oamenii ăştia ne-au minţit că ne duc la tati, dar de fapt la tine au vrut să ne ducă”. Camerele de supraveghere au surprins, de altfel, cum cei trei copii au plecat de acasă însoțiți de un adult.

“Aştept să mă contacteze cineva. Nu aveau cum să plece singuri copiii mei”, spune Adrian Marţian, tatăl copiilor. “Am găsit trei fraţi foarte timoraţi, care din punctul nostru de vedere au participat la toate conflictele între părinţi. Le-am spus ca ei nu pot să ramână acolo, au refuzat categoric. Pentru aceşti copii nu este un mediu de dezvoltare acolo“, a declarat Gianina Ianc, DGASPC.

“Copiii au drepturile lor, pot refuza, nu sunt obiecte să fie transportate cu forţa. Poliţia trebuie să fie cea care impune decizia de instanţă. Absolut, e un caz de răpire“, este de părere Rareş Achiriloaie, preşedinte ANPDCA. Așadar, nimeni nu știe unde sunt copiii, iar toată lumea dă vina pe toată lumea pentru acest incident.

“Eu aşa cred, că au fost luaţi de către tată şi duşi ca să nu se poate executa hotârârea de plasament care este executorie”, spune Delia Bota, avocata mamei. “Cu siguranţă e o manevră organizată de către tatăl meu, Adrian Marţian“, este de părere fiul cel mare al afaceristului, noul iubit al mamei copiilor și totodată fosta soție a lui Marțian.