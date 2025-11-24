Sport

Adrian Mazilu a făcut deplasarea la Botoșani! Decizia luată de Zeljko Kopic

Dinamo încearcă să urce pe locul 2 în SuperLiga, iar trupa lui Zeljko Kopic se va putea baza pe un jucător important la confruntarea cu FC Botoșani, din deplasare.
Mihai Alecu
24.11.2025 | 19:45
ULTIMA ORĂ
Mazilu ar putea debuta la Dinamo la partida cu Botoșani
Suporterii formației bucureștene au primit o veste excelentă înainte de partida cu FC Botoșani, confruntare din runda cu numărul 17 a SuperLigii.

Adrian Mazilu ar putea să-și facă debutul la Dinamo

Adrian Mazilu, cel mai sonor transfer al echipei din perioada de mercato din vară, a făcut deplasarea alături de colegi la Botoșani și este în lot. Zeljko Kopic a decis că jucătorul este pregătit să fie pe banca de rezerve și asta înseamnă că fotbalistul crescut la Academia Hagi ar putea debuta pentru „câini” la confruntarea de la Botoșani, din etapa cu numărul 17 a SuperLigii.

Pentru Adrian Mazilu ar fi o revenire pe gazon după o perioadă uriașă de timp în care nu a evoluat. El a fost ultima dată pe teren la un meci jucat de Vitesse, în Eredivise, pe 7 aprilie 2024, deci în urmă cu 597 de zile. În declarațiile date, șefii echipei au spus că Mazilu este așteptat să fie într-o formă bună la începutul anului 2026, după ce va efectua cantonamentul din iarnă, astfel că așteptările nu sunt neapărat la nivel maxim pentru extrema lui Dinamo.

Echipele de start pentru meciul dintre FC Botoșani și Dinamo

  • FC Botoșani: Anestis – Creț, Miron, Diaw, Pavlovic – Papa, Petro – Mitrov, Ongenda, Mailat – Kovtalyuk
  • Rezerve: Kukic – M. Munoz, Aldair, Bordeianu, Pănoiu, And. Dumitru, Ant. Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, Lopez
  • Antrenor: Leo Grozavu
    Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Caragea
  • Rezerve: Roșca – Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Bordușanu, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Al. Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic

Alte două reveniri pentru Dinamo

Veștile bune nu se opresc aici pentru fanii lui Dinamo. Pe lângă Adrian Mazilu, în lotul pentru partida cu Botoșani se mai află și Devis Epassy. Acesta a fost trimis în primul 11 de către Zeljko Kopic, după ce a absentat în ultimele runde, fiind plecat pentru a participa la înmormântarea frateului său. Alexandru Roșca a apărat poarta bucureștenilor, dar acum a fost înlocuit de camerunez.

De asemenea, pe banca de rezerve, alături de Adrian Mazilu, se află și Casian Soare, tânărul transferat în iarna trecută de la Șelimbăr. Acesta s-a confruntat cu probleme la umăr și a fost absent în ultimele 2 luni de pe gazon, iar el reprezintă o soluție în plus pentru bucureșteni, mai ales că este fotbalist under 21 și poate acoperi această regulă.

