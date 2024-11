Adrian Mazilu, acuzații grave la adresa fostei echipe! Ce a spus despre revenirea în SuperLiga

Adrian Mazilu (19 ani) a fost împrumutat de Brighton la Vitesse în intervalul ianuarie – iunie 2024. Aripa dreaptă a evoluat în doar patru meciuri la gruparea retrogradată, în stagiunea precedentă, în al doilea eșalon din Olanda.

Adrian Mazilu, acuzații către Vitesse: ”Nu mi-au oferit nicio șansă să demonstrez ceea ce pot”

Fotbalistul crescut la Academia ”Gheorghe Hagi” i-a acuzat pe olandezi că nu i-au oferit șanse reale pentru a demonstra de ce este în stare. Mazilu a afirmat că din această experiență a învățat că trebuie să muncească mai mult pentru a reuși în fotbal.

“Am învățat multe în anul ăsta, am trecut și prin experiențe pozitive, dar și prin unele negative. Am învățat că talentul fără muncă este inutil și că trebuie să dai 100% pentru fotbal dacă vrei să reușești.

La Vitesse a fost o experiență mai puțin plăcută. Nu mi-au oferit nicio șansă să demonstrez ceea ce pot. Aș zice că a fost un moment-cheie în cariera mea, m-a făcut să realizez că trebuie să muncesc și mai mult pentru a reuși”, a declarat Alexandru Mazilu, conform .

Nu se gândește la o revenire în Superligă

În prezent, . El va putea fi disponibil pentru a intra pe teren abia în luna februarie a anului viitor.

Alexandru Mazilu mai are contractul cu Brighton valabil până pe 30 iunie 2028, cu opțiune a clubului de prelungire pentru încă un an. Perspectivele sale de sunt în continuare foarte îndepărtate.

Chiar și așa, internaționalul U21 (șapte selecții) își dorește să rămână la Brighton pentru a se dezvolta ca fotbalist. Adrian Mazilu nu ia în calcul, în aceste momente, o revenire în fotbalul românesc.

Obiectivul lui Mazilu: ”Să prind lotul naționalei U21 pentru EURO”

”Nu am apucat, dar am discutat cu cei din club și cu impresarul meu. Am hotărât împreună să rămân, să am cât mai multe jocuri, să profit de facilitățile de antrenament de aici, să fiu monitorizat de aproape, să cresc și să fac pasul spre prima echipă.

Nu vreau să iau în calcul o revenire, vreau să demonstrez că pot să fac față în străinătate. Vreau să mă autodepășesc, să ajung la cel mai înalt nivel. Pe termen scurt, vreau să am cât mai multe meciuri jucate, să mă pun pe picioare, să dau cât mai multe goluri și assisturi pentru a reuși să prind lotul naționalei U21 pentru EURO”, a adăugat Mazilu, potrivit sursei citate.

Adrian Mazilu a câștigat cu Farul Constanța Superliga în sezonul 2022-2023. În tricoul ”marinarilor” a strâns 46 de meciuri, nouă goluri și patru pase decisive. La începutul anului, Brighton a plătit către Farul pentru serviciile sale trei milioane de euro.