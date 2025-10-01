Sport

Adrian Mazilu, analizat de “Mitraliera” lui Dinamo: “Sunt foarte curios de revenirea lui! Echipa are mare nevoie de un atacant

Ultimul transfer făcut de Dinamo, aducerea lui Adrian Mazilu, a fost analizat de Florin Bratu, cel care a fost golgheter în Ștefan cel Mare
01.10.2025
Adrian Mazilu, transferul cu care Dinamo vrea să dea lovitura

Dinamo a avut o campanie de transferuri în care mulți jucători au plecat de la echipă, însă în același timp au existat și multe întăriri pe care Zeljko Kopic le-a primit.

Florin Bratu, curios de integrarea lui Adrian Mazilu la Dinamo

Perla coroanei se dorește a fi Adrian Mazilu, luat de Brighton, din Premier League, acolo unde a fost transferat în urmă cu doi ani, de la Farul Constanța, pentru 3 milioane de euro. Tânărul jucător român a avut parte de probleme medicale și nu a reușit să se integreze la fotbalul britanic, dar nici la Vitesse, echipa din Olanda la care a evoluat sub formă de împrumut pe când era în primul eșalon.

„Eu sunt foarte curios de revenirea lui Mazilu. Echipa are mare nevoie de un atacant. Dacă revine la forma lui, pe care o știam de la Farul, ar aduce un plus, în primul rând fizic, e peste Armstrong. E un jucător mai penetrant, care îți apare foarte bine între fundașii centrali, are viteză bună, știe să pătrundă cu mingea la picior. Are ceva din mine, dar eu nu prea am jucat bandă. Am fost puțin în bandă în Franța, câteva meciuri la Dinamo, al doilea atacant”, a declarat Florin Bratu la FANATIK DINAMO.

Florin Bratu pune presiune pe Adrian Mazilu: „Dinamo a făcut un efort”

Cel care e poreclit „Mitraliera”, Florin Bratu, după un gol marcat într-un meci cu Steaua, în 2008, în care a luat fanionul de la margine și îi mitralia pe fanii formației roș-albastre, e de părere că experiența lui Adrian Mazilu l-a ajutat și acesta, dacă va fi recuperat din punct de vedere medical, va putea să dea un randament bun și să o ajute pe Dinamo în a-și îndeplini obiectivele propuse pentru actualul sezon al SuperLigii.

„Mazilu avea și are un profil frumos, îmi doresc foarte mult ca el să-și revină, fotbalul românesc are nevoie de jucători talentați. E un fotbalist special, ca fotbal pe care l-a propus la Farul. Cu siguranță s-a maturizat. Așa ar trebui după experiențele avute în Anglia și Olanda. Nu e simplu, asta e clar. Dinamo a făcut un efort pentru el, trebuie să se gândească la lucrul ăsta”, a conchis Florin Bratu.

