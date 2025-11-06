Adrian Mazilu, apariție de senzație la antrenamentul lui Dinamo. Când revine pe teren și reacțiile virale ale fanilor. Foto

Sport

Dinamo a dat lovitura pe piața transferurilor în vară și l-a adus pe Adrian Mazilu. Ce se întâmplă cu jucătorul care încă nu a reușit să debuteze sub comanda lui Zeljko Kopic.
06.11.2025 | 15:03
Adrian Mazilu a revenit în fotbalul românesc la începutul sezonului și a semnat cu Dinamo. Problemele medicale l-au împiedicat pe atacantul în vârstă de 20 de ani să joace deocamdată pentru ”câini”.

Dinamo, anunț de ultimă oră despre Adrian Mazilu

Însă, așteptarea este tot mai aproape să se termine și fanii ar putea să-l vadă în curând îmbrăcând tricoul ”alb-roșu”. Mazilu este în plin proces de recuperare, dar în curând va fi apt pentru a debuta sub comanda lui Zeljko Kopic.

Clubul Dinamo a postat în mediul online câteva fotografii cu Adrian Mazilu antrenându-se cot la cot cu colegii de la Dinamo. ”Tot mai aproape de revenirea pe teren!”, este mesajul de pe contul de Facebook a grupării dinamoviste.

Cum au primit fanii vestea că Mazilu a început antrenamentele

Suporterii lui Dinamo au primit foarte bine vestea că Adrian Mazilu a început pregătirile alături de restul lotului și la doar o oră după ce a apărut în mediul online, postarea a strâns peste 1.400 de aprecieri și numeroase comentarii.

”Pescărușul a aterizat în iarbă, semne bune toamna are”, ”Hai, Mazilu! Hai, tată, că te aștept ca pe ziua de vineri!”, ”Hai că se poate! La meciul cu Oțelul să fii pe bancă” sau ”Sănătate să aibă că fotbal cred că mai știe”, au scris fanii, la mesajul clubului Dinamo.

Când va reveni Adrian Mazilu pe teren

Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo, dar nu a apucat să debuteze din cauza unor probleme medicale care l-au ținut în afara terenului o perioadă îndelungată. Președintele Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce se întâmplă cu jucătorul.

”Situația lui era destul de complicată, apropo de recuperare, pentru că avea un deficit și încă mai are. Avea mici probleme la genunchi, încercăm să-l repunem în zona în care să poată să facă antrenament cu echipa la modul liber, să nu aibă restricții, jenă sau frici. Estimăm că peste aproximativ două săptămâni va începe antrenamentele cu echipa.

”E nerăbdător să debuteze. E un copil care e normal să fie nerăbdător după ce nu a jucat atâta timp. În vară a făcut pregătirea completă cu echipa U23 a celor de la Brighton. A câștigat masă musculară două kilograme.

(n.r. – Are un deficit de masă musculară între membre) Da. Pentru că acolo a avut operațiile, corpul a compensat, a încercat să protejeze tot timpul piciorul accidentat. Era și pe centimetri, acum nu mai e, dar e încă diferență de forță.

(n.r. – O să îl aveți din ianuarie?) Noi așa ne-am făcut prognoza, să facă un cantonament reușit cu echipa, iar din ianuarie să înceapă să fie cel pe care îl știm cu toții”, a declarat Nicolescu.

Mazilu nu a reușit să se impună în străinătate

Considerat de mulți o minune a fotbalului românesc după startul fulminant pe care l-a avut la Farul, Adrian Mazilu a întâmpinat probleme majore odată cu transferul la Brighton, la începutul anului 2024.

Englezii au considerat că atacantul nu era încă pregătit să debuteze în Premier League și l-au împrumutat la Vitesse Arnhem. Mazilu nu s-a acomodat în Olanda și după doar câteva luni a revenit la Brighton, dar la echipa U21.

În vara anului trecut, el s-a accidentat la un meci amical, așa cum a povestit la emisiunea ”FANATIK Dinamo”. Deși într-o primă fază s-a crezut că problemele nu sunt atât de grave, Adrian Mazilu nu a mai jucat din acel moment.

