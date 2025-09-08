Adrian Mazilu, asaltat de fani înaintea transferului la Dinamo: „Am simțit o mare susținere din partea lor!”

Printre subiectele abordate, atacantul a transmis cum a fost prima sa interacțiune cu fanii formației din Ștefan cel Mare.

Adrian Mazilu, asaltat de fani înaintea transferului la Dinamo

În cadrul „FANATIK Dinamo”, . Atacantul a abordat și punctele sale mai puțin bune și astfel că a mărturisit că dorește să îți îmbunătățească jocul cu piciorul drept.

„Pot să spun că am fost dorit de fanii lui Dinamo, s-a întâmplat pe rețelele de socializare. Am primit multe mesaje și mă bucură. Nu era nimic oficial, dar simțeam această susținere din partea lor și m-a bucurat acest lucru.

Când voi fi în tricoul lui Dinamo va fi o susținere incontestabilă. Va fi ceva măreț atât pentru mine, cât și pentru suporteri. De abia aștept să intru pe teren. Totuși am nevoie de timp și mulțumesc clubului pentru această încredere pentru a-mi intra în forma mea maximală.

„Am simțit cum este nivelul din Premier League! Trebuie să îmbunătățesc piciorul drept”

Am simțit toți acei jucători (n.r. – din Premier League), am simțit cum este nivelul. Ajungând înapoi în țară, sunt deja compatibil, pentru că am trecut pe acolo. Putem să unim mult mai repede acum.

(n.r. – Ai progresat la lovitura de cap?) Pot spune că am progresat, doar că foarte puțin. Trebuie să mai îmbunătățesc piciorul drept, trebuie să lucrez acolo pentru ca adversarul să nu mă citească. Trebuie să fiu imprevizibil.

Acum am un program personal, unde voi lucra la deficitul meu de la piciorul drept. Momentan nu pot să spun cum voi fi pe viitor. Joi voi merge în bază și voi discuta acolo cu preparatorii”, a declarat Adrian Mazilu.