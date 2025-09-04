Adrian Mazilu, declarație pe placul suporterilor lui Dinamo: „Mi s-a făcut pielea de găină!”

după ce Dinamo l-a transferat de la Brighton. Tânărul fotbalist a rememorat primul său duel cu Dinamo, de pe vremea când evolua la Farul. Care a fost prima sa impresie când i-a văzut pe suporterii bucureșteni.

ADVERTISEMENT

Adrian Mazilu a spus totul despre suporterii lui Dinamo

Adrian Mazilu a apucat să joace doar un singur meci oficial împotriva lui Dinamo înainte să plece de la Farul la Brighton. El pasa decisiv la ambele goluri în victoria dobrogenilor cu Dinamo (scor 2-0, deplasare).

El a dezvăluit că, deși meciul s-a jucat pe ‘Arcul de Triumf’, o arenă cu o capacitate redusă, a fost profund impresionat de atmosfera și de susținerea suporterilor lui Dinamo. Mazilu așteaptă acum să simtă aceleași trăiri, dar din postura de jucător al bucureștenilor.

ADVERTISEMENT

„Mi s-a făcut pielea de găină. Acela a fost primul meu impact cu Dinamo!”

„Din câte știu am luat și ‘omul meciului’ atunci (n.r. – Dinamo – Farul 0-2, 22.09.2023). Când am ajuns pe ‘Arcul de Triumf’, care este un stadion destul de micuț pentru Dinamo pentru ce suporteri are, și am văzut acești suporteri, mi s-a făcut pielea de găină. Eu, jucător la Farul atunci.

Am zis wow, ce atmosferă. Dar pe parcurs, când a început meciul, nu am mai simțit așa. Acela a fost primul meu impact cu Dinamo, după nu am mai apucat să joc cu ei.

ADVERTISEMENT

„O să trăiesc și eu pe pielea mea atunci când voi fi pe teren!”

Un stadion micuț, dar cu o presiune uriașă. Acum, fiind jucătorul lor, nu cred că pot exprima sentimentul… O să îl trăiesc și eu pe pielea mea atunci când voi fi pe teren.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Când a asistat la Dinamo – Hermannstadt, 30.08.2025). Parcă mă vedeam pe teren, aveam așa o viziune cum o să fiu și eu în viitor”, a spus Adrian Mazilu la emisiunea „Fanatik Dinamo”.