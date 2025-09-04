Sport

Adrian Mazilu, declarație pe placul suporterilor lui Dinamo: „Mi s-a făcut pielea de găină!”

Adrian Mazilu nu va uita niciodată prima sa întâlnire cu Dinamo. Ce a spus noul jucător al „câinilor” despre prima sa impresie legată de club.
Mihai Dragomir
05.09.2025 | 00:34
Adrian Mazilu declaratie pe placul suporterilor lui Dinamo Mi sa facut pielea de gaina
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mazilu și prima sa reacție când a întâlnit-o pe Dinamo ca adversară. Sursa Foto: Fanatik.

Adrian Mazilu este „câine” cu acte în regulă, după ce Dinamo l-a transferat de la Brighton. Tânărul fotbalist a rememorat primul său duel cu Dinamo, de pe vremea când evolua la Farul. Care a fost prima sa impresie când i-a văzut pe suporterii bucureșteni.

ADVERTISEMENT

Adrian Mazilu a spus totul despre suporterii lui Dinamo

Adrian Mazilu a apucat să joace doar un singur meci oficial împotriva lui Dinamo înainte să plece de la Farul la Brighton. El pasa decisiv la ambele goluri în victoria dobrogenilor cu Dinamo (scor 2-0, deplasare).

El a dezvăluit că, deși meciul s-a jucat pe ‘Arcul de Triumf’, o arenă cu o capacitate redusă, a fost profund impresionat de atmosfera și de susținerea suporterilor lui Dinamo. Mazilu așteaptă acum să simtă aceleași trăiri, dar din postura de jucător al bucureștenilor.

ADVERTISEMENT

„Mi s-a făcut pielea de găină. Acela a fost primul meu impact cu Dinamo!”

„Din câte știu am luat și ‘omul meciului’ atunci (n.r. – Dinamo – Farul 0-2, 22.09.2023). Când am ajuns pe ‘Arcul de Triumf’, care este un stadion destul de micuț pentru Dinamo pentru ce suporteri are, și am văzut acești suporteri, mi s-a făcut pielea de găină. Eu, jucător la Farul atunci.

Am zis wow, ce atmosferă. Dar pe parcurs, când a început meciul, nu am mai simțit așa. Acela a fost primul meu impact cu Dinamo, după nu am mai apucat să joc cu ei.

ADVERTISEMENT
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO....
Digi24.ro
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon

„O să trăiesc și eu pe pielea mea atunci când voi fi pe teren!”

Un stadion micuț, dar cu o presiune uriașă. Acum, fiind jucătorul lor, nu cred că pot exprima sentimentul… O să îl trăiesc și eu pe pielea mea atunci când voi fi pe teren.

ADVERTISEMENT
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la...
Digisport.ro
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!

M-am simțit super bine când am văzut acești suporteri cum susțin echipa (n.r. – Când a asistat la Dinamo – Hermannstadt, 30.08.2025). Parcă mă vedeam pe teren, aveam așa o viziune cum o să fiu și eu în viitor”, a spus Adrian Mazilu la emisiunea „Fanatik Dinamo”.

Adrian Mazilu, declarație pe placul suporterilor lui Dinamo

Costel Orac, dezvăluiri despre blaturile din fotbalul românesc! Contre cu Sechelariu şi Pinalti:...
Fanatik
Costel Orac, dezvăluiri despre blaturile din fotbalul românesc! Contre cu Sechelariu şi Pinalti: “De acolo mi s-a tras”
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Germania s-a făcut de...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Germania s-a făcut de râs, pas greșit pentru Olanda. Spania și Belgia, prestații impresionante
Cât de afectat e Borza după ce a ratat transferul de la Rapid....
Fanatik
Cât de afectat e Borza după ce a ratat transferul de la Rapid. Gâlcă, dezvăluiri de culise: „S-a văzut în teren”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Dream team! CFR Cluj vrea să mai aducă un star francez lângă Kurt...
iamsport.ro
Dream team! CFR Cluj vrea să mai aducă un star francez lângă Kurt Zouma
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!