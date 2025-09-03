Sport

Adrian Mazilu, dorit la o forță din SuperLiga înainte de transferul la Dinamo: „A fost o ofertă concretă!”

Adrian Mazilu a semnat oficial cu Dinamo, dar putea ajunge la o altă forță din SuperLiga. Cine este clubul care putea da lovitura în locul „câinilor”.
Mihai Dragomir
03.09.2025 | 11:33
Cine este echipa din România care îl putea aduce pe Adrian Mazilu înaintea lui Dinamo. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Adrian Mazilu a semnat în această fereastră de transferuri cu Dinamo. Tânărul jucător a fost aproape de un alt club important din România. Cine a fost echipa la doar un pas să le sufle „câinilor” fostul campion al României cu Farul.

Adrian Mazilu putea ajunge la un alt club din România. Cine a fost aproape să dea lovitura în locul „câinilor”

Adrian Mazilu este cel mai nou jucător care s-a alăturat „haitei” din „Ștefan cel Mare”. Tânărul fotbalist a semnat un contract valabil până în 2029 echipa pregătită de croatul Zeljko Kopic.

Cristian Cernodolea, reprezentantul său, a dezvăluit că și alte cluburi din România au fost pe urmele lui Mazilu. FANATIK dezvăluia în primăvara anului trecut că CFR Cluj a vrut să detoneze bomba cu împrumutul tânărului jucător român.

„CFR Cluj are reputația de a repatria jucători tineri români”

„Au mai fost discuții, inclusiv din România. Au fost discuții cu cluburile care și-ar fi permis din punct de vedere financiar. A fost foarte important și proiectul pe care aceste cluburi puteau să îl ofere.

Adi este un jucător de perspectivă, de mare talent, dar are nevoie de răbdare, de susținere și de o reintegrare graduală. Am considerat noi că Dinamo este clubul potrivit pentru el pe termen mediu, având experiența Cîrjan, a vibe-ului din jurul clubului.

Am mai primit o oferă importantă din partea unui club puternic din România. CFR Cluj are de asemenea reputația de a repatria, de a aduce jucători tineri români cu pașaport românesc din afara țării, pe care ulterior să îi revândă. Este cazul lui Louis Munteanu, Matei Ilie, Răzvan Sava”, a spus Cristian Cernodolea, avocatul lui Adrian Mazilu, la emisiunea „Fanatik Dinamo”.

