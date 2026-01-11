Sport

Adrian Mazilu, eurogol pentru Dinamo în Antalya! Atacantul a „rupt” plasa la prima reușită în tricoul „câinilor”. Video

Adrian Mazilu a „spart gheața” pentru Dinamo. Talentatul fotbalist a marcat un gol excepțional în Antalya. Vezi pe FANATIK execuția de la mare distanță.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
11.01.2026 | 16:04
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Ce gol! Adrian Mazilu a „spart gheața” la Dinamo. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Dinamo s-a pregătit intens în Antalya, iar Zeljko Kopic și-a pus elevii serios la treabă. Adrian Mazilu a reușit chiar să marcheze primul său gol pentru „câini”. Vezi pe FANATIK toate detaliile.

Primul gol al lui Adrian Mazilu la Dinamo

Dinamo a jucat duminică, 11 ianuarie, cel de-al doilea meci de verificare din cantonamentul de iarnă din Antalya. Bucureștenii au întâlnit formația sud-coreeană Gangwon FC.

Dinamo a deschis destul de repede scorul în meciul contra asiaticilor. Cătălin Cîrjan l-a învins fără emoții pe Junghun în minutul 10, după o greșeală în defensiva adversă.

În minutul 24, a venit rândul lui Adrian Mazilu să iasă la rampă. Adus de Dinamo în mercato de vară de anul trecut, talentatul fotbalist a marcat abia acum primul său gol pentru „câini”. Acesta a preluat în marginea careului și a trimis cu putere, iar mingea a ricoșat din transversală în vinclu. (VEZI ÎN VIDEO ATAȘAT MAI JOS).

Adrian Mazilu se accidentase în ultimul meci jucat de Dinamo în 2025

Ultimul meci bifat de Dinamo în 2025 a fost deplasarea cu UTA. Arădenii s-au impus cu scorul de 2-0, iar „câinii”, pe lângă punctele pierdute, au mai suferit atunci o lovitură.

Trimis titular în meciul de la Arad, Adrian Mazilu nu a rezistat însă decât 28 de minute pe teren, după care a fost înlocuit. „Mazilu are o problemă la spate. El are o dorință foarte mare de a juca, au fost semne că nu trebuia să înceapă meciul acesta, dar nu ne-a spus”, mărturisea Andrei Nicolescu imediat după meci.

  • 20 de ani are Adrian Mazilu
  • 800.000 de euro este cota lui în prezent
