Adrian Mazilu, eurogol pentru Dinamo în Antalya! Atacantul a „rupt” plasa la prima reușită în tricoul „câinilor”. Video

Dinamo s-a pregătit intens în Antalya, iar Zeljko Kopic și-a pus elevii serios la treabă. Adrian Mazilu a reușit chiar să marcheze primul său gol pentru „câini”. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Dinamo a jucat duminică, 11 ianuarie, cel de-al doilea meci de verificare din cantonamentul de iarnă din Antalya. Bucureștenii au întâlnit formația sud-coreeană Gangwon FC.
Dinamo a deschis destul de repede scorul în meciul contra asiaticilor. Cătălin Cîrjan l-a învins fără emoții pe Junghun în minutul 10, după o greșeală în defensiva adversă.
În minutul 24, a venit rândul lui Adrian Mazilu să iasă la rampă. Adus de Dinamo în mercato de vară de anul trecut, talentatul fotbalist a marcat abia acum primul său gol pentru „câini”. Acesta a preluat în marginea careului și a trimis cu putere, iar mingea a ricoșat din transversală în vinclu. (VEZI ÎN VIDEO ATAȘAT MAI JOS).
Ultimul meci bifat de Dinamo în 2025 a fost deplasarea cu UTA. Arădenii s-au impus cu scorul de 2-0, iar „câinii”, pe lângă punctele pierdute, au mai suferit atunci o lovitură.
Trimis titular în meciul de la Arad, Adrian Mazilu nu a rezistat însă decât 28 de minute pe teren, după care a fost înlocuit. „Mazilu are o problemă la spate. El are o dorință foarte mare de a juca, au fost semne că nu trebuia să înceapă meciul acesta, dar nu ne-a spus”, mărturisea Andrei Nicolescu imediat după meci.