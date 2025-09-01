Sport

Adrian Mazilu la ”Fanatik Dinamo”, marți, 2 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de noul transfer al „câinilor”

Jurnalistul Cristi Coste, moderator al emisiunii FANATIK DINAMO, vă așteaptă la o nouă ediție marți, 2 septembrie, de la ora 13:30, alături de Adrian Mazilu
Ciprian Păvăleanu
01.09.2025 | 18:15
Adrian Mazilu la Fanatik Dinamo marti 2 septembrie ora 1330 Cristi Coste show alaturi de noul transfer al cainilor
SPECIAL FANATIK
Adrian Mazilu la ”Fanatik Dinamo”, marți, 2 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste va fi alături de noua achiziție a „câinilor”. Foto: Colaj FANATIK

Adrian Mazilu, cea mai nouă și de răsunet achiziție a lui Dinamo, va fi invitatul lui Cristi Coste la o nouă ediție de „FANATIK DINAMO”, marți, 2 septembrie, difuzată de la ora 13:30.

Adrian Mazilu, invitatul lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK DINAMO, ediția de marți, 2 septembrie, ora 13:30

Deși a părăsit de ceva vreme SuperLiga României, Adrian Mazilu este încă un fotbalist foarte tânăr și extrem de promițător. „Perla” lui Gică Hagi a fost vândută în Premier League pentru suma de 3.000.000 de euro încă de la o vârstă fragedă, însă nu a reușit să se impună în cel mai tare campionat al lumii.

Tânărul de 19 ani a fost împrumutat apoi la Vitesse, unde a jucat doar în trei partide și a suferit o accidentare groaznică, ce l-a ținut mult timp departe de fotbal. După o lungă pauză, Adrian Mazilu a ajuns la Dinamo și speră să facă o figură frumoasă pentru „câinii roșii”, care își doresc play-off-ul și loc de cupe europene.

Adrian Mazilu va povesti despre experiențele sale în străinătate, dar și despre ce l-a făcut să accepte oferta venită din partea lui Dinamo. Totodată, el va prezenta și felul în care noii colegi l-au primit în „haită”.

Cum poți vedea live emisiunea FANATIK DINAMO

Marți, 2 septembrie, de la ora 13:30, fanii „câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea „Fanatik Dinamo”. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă în această săptămână în cursul zilei de marți, de la ora 17:30, pe platformele Facebook și YouTube.

