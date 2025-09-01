Adrian Mazilu la ”Fanatik Dinamo”, marți, 2 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de noul transfer al „câinilor”

, va fi invitatul lui Cristi Coste la o nouă ediție de „FANATIK DINAMO”, marți, 2 septembrie, difuzată de la ora 13:30.

Adrian Mazilu, invitatul lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK DINAMO, ediția de marți, 2 septembrie, ora 13:30

Deși a părăsit de ceva vreme SuperLiga României, Adrian Mazilu este încă un fotbalist foarte tânăr și extrem de promițător. „Perla” lui Gică Hagi a fost vândută în Premier League pentru suma de 3.000.000 de euro încă de la o vârstă fragedă, însă nu a reușit să se impună în cel mai tare campionat al lumii.

Tânărul de 19 ani a fost împrumutat apoi la Vitesse, unde a jucat doar în trei partide și a suferit o accidentare groaznică, ce l-a ținut mult timp departe de fotbal. După o lungă pauză, Adrian Mazilu a ajuns la Dinamo și speră să facă o figură frumoasă pentru „câinii roșii”, care își doresc play-off-ul și loc de cupe europene.

Adrian Mazilu va povesti despre experiențele sale în străinătate, dar și despre ce l-a făcut să accepte oferta venită din partea lui Dinamo. Totodată, .

Cum poți vedea live emisiunea FANATIK DINAMO

Marți, 2 septembrie, de la ora 13:30, fanii „câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe emisiunea „Fanatik Dinamo”. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă în această săptămână în cursul zilei de marți, de la ora 17:30, pe platformele Facebook și YouTube.

Suporterii, în special cei ai echipei Dinamo, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii „Fanatik Dinamo”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru Dinamo, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!