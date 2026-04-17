Adrian Mazilu: „Lumea uită, e greu să ai două operații când încă ești un copil!” Promisiunea făcută fanilor lui Dinamo

Dinamo se pregătește de meciul cu U Cluj din etapa a 5-a din play-off. Adrian Mazilu a vorbit la conferința de presă și a spus cât de afectat a fost înainte să semneze cu „câinii”. Prin ce a trecut tânărul jucător.
Mihai Dragomir
17.04.2026 | 15:07
Adrian Mazilu (20 de ani) a spus ce a avut pe suflet înainte de Dinamo - U Cluj. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Dinamo – U Cluj este meciul care „încinge” seara zilei de sâmbătă, 18 aprilie. Confruntarea dintre cele două formații din play-off începe de la 21:00. Adrian Mazilu a fost prezent la conferința de presă de dinaintea jocului și a spus ce gânduri are. Talentatul jucător a mărturisit marea sa problemă înainte de a semna cu „câinii”, a căror efecte se mai văd și astăzi.

Adrian Mazilu a vorbit despre greutățile din cariera sa în ultimii doi ani

La conferința de presă premergătoare jocului cu U Cluj, pe lângă antrenorul Zeljko Kopic, a vorbit și Adrian Mazilu (20 de ani). Fotbalistul adus de Dinamo în mercato de vară de anul trecut a prins tot mai multe minute, iar prestațiile sale îi dau încredere că va reveni la nivelul la care impresiona în primele sale sezoane în fotbalul românesc. Mazilu a mai spus cât de greu i-a fost ca în ultimii doi ani să nu poată juca din cauza accidentărilor, după cum a povestit și la FANATIK DINAMO în exclusivitate.

„Mă simt din ce în ce mai bine. Mă antrenez zi de zi, se vede că am crescut în joc, în ritm. Golul de la națională a avut impact asupra mea, mi-a dat încredere. De mic am avut golurile în sânge, trebuie să marchez fiind în atac. Lupt pentru echipă, îmi doresc să ofer și assist-uri. Noi ne dorim și câștigarea Cupei și să urcăm în clasament. Eu vreau victorii în ambele meciuri. Fiecare meci este important. O victorie cu U Cluj ne ajută.

Domnul Hagi m-a crescut, alături de dumnealui am făcut cea mai mare performanță a carierei până acum și mă bucur că este la echipa națională. Lumea uită că am fost pe bară în ultimii doi ani și cât de greu este să revii la ritmul intens al colegilor. E greu să ai două operații când încă ești un copil”, a spus inițial tânărul jucător dinamovist.

Promisiunea lui Adrian Maizlu pentru suporterii lui Dinamo

Tânărul fotbalist a spus ulterior că nu pune preț pe comentariile la adresa lui și că se concentrează doar pe ceea ce are de făcut. El le-a promis tuturor că vrea să ajungă la nivelul anterior plecării din România, ba chiar să îl depășească.

„Eu las lumea în pace să vorbească și îmi văd de drum. Așteptările nu au fost nerealiste, lumea mă știa cum jucam înainte. Neavând continuitate, lucrurile se mai schimbă în timp. Sper să îi mulțumesc și să fac jocuri din ce în ce mai bune și să fiu chiar mai bun decât am fost!”, a mai spus Adrian Mazilu la conferința de presă.

  • 800.000 de euro este cota actuală de piață a lui Adrian Mazilu
  • 3 milioane de euro plătea Brighton pentru transferul său de la Farul la începutul anului 2024
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
