Adrian Mazilu, o nouă accidentare gravă! Care e situația lui Alberto Soro și ce se întâmplă cu Cîrjan

La o zi după meciul cu cântec din Bănie, șefii lui Dinamo explică situația medicală a unor jucători de bază. Din păcate, Adrian Mazilu a suferit o nouă accidentare gravă. Ce se întâmplă cu Alberto Soro și Cătălin Cîrjan.
Adrian Baciu
04.05.2026 | 15:25
Ce se întâmplă cu trei jucători importanți de la Dinamo: Adrian Mazilu, Alberto Soro și Cătălin Cîrjan. Sursa foto: colaj Fanatik
Universitatea Craiova – Dinamo, derby-ul etapei a 7-a din SuperLiga de pe ”Ion Oblemenco”, s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1, grație unui gol înscris în minutul 90+1 de Steven Nsimba. Dacă oltenii se bucură de acest succes și de apropierea de titlul de campioni, ”câinii” acuză dur arbitrajul. Echipa din Ștefan cel Mare trece printr-o perioadă grea și prin prisma situației medicale a unor jucători de bază. Adrian Mazilu a suferit o nouă accidentare gravă. Ce se întâmplă cu Alberto Soro și Cătălin Cîrjan.

Care e situația lui Alberto Soro și ce se întâmplă cu Cătălin Cîrjan

Dinamo a primit mai multe lovituri în ultima perioadă. Echipa din ”Groapă” a pierdut meciul din Bănie, contra liderului Universitatea Craiova, în urma unei grave erori de arbitraj. Golul succesului ”Științei” a venit în urma unui ofsaid pe care nimeni din camera VAR nu l-a văzut. După această reușită, banca lui Dinamo, în frunte cu Zeljko Kopic și Florentin Petre, a protestat vehement, dar în zadar. Tabela a rămas neschimbată.

”Câinii” au și o serie de probleme medicale în lot. La FANATIK SUPERLIGA, președintele dinamoviștilor, Andrei Nicolescu, a vorbit despre trei piese de bază din echipa lui Kopic. E vorba de Alberto Soro (27 de ani), Cătălin Cîrjan (23 de ani) și Adrian Mazilu (20 de ani). Primii doi au mari șanse de recuperare.

”(n.r. Ce se întâmplă cu Soro?) Este ok. A avut o luxație de umăr, i l-au pus la loc. Ligamentul nu e afectat. Sperăm să revină cât mai repede. (n.r. Cîrjan, ce s-a întâmplat? Nu s-a simțit ok? De aceea n-a jucat sau pur și simplu a fost o decizie?) Nu, nu. Genunchiul lui încă suferea în urma loviturii. Era un risc și atunci n-am vrut să ni-l asumăm”, explică șeful ”câinilor”.

Vârful lui Dinamo, Adrian Mazilu, o nouă accidentare gravă

După ce începuse să prindă chiar primul 11 la Dinamo, Adrian Mazilu a dispărut din nou din vederile lui Zeljko Kopic. Vârful de 20 de ani venit în vara lui 2025 în Ștefan cel Mare a fost rezervă neutilizată cu U Craiova (în Cupă) și cu Rapid (în SuperLiga). Același Andrei Nicolescu le dă o veste proastă fanilor dinamoviști. Se pare că atacantul are probleme ceva mai grave de sănătate.

”(n.r. Ce s-a întâmplat din nou cu Adrian Mazilu?) E suspect de o hernie inghinală, ceea ce este destul de grav. Dar sperăm că se va rezolva și asta”, mai spune oficialul echipei bucureștene, la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
