Adrian Mazilu, propus lui Gigi Becali înainte de a ajunge la Dinamo: “M-a sunat. Dacă era bun, îl lăsa Hagi?!”

Dinamo a mai realizat un transfer important în mercato de vară. După ce „câinii” . Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat de mutarea făcută de rivală.

Gigi Becali nu este impresionat de transferul făcut de Dinamo

Echipa din Ștefan cel Mare pune la punct ultimele întăriri înainte de finalul ferestrei de transferuri din această vară. Cea mai nouă adiție din lotul „câinilor” este Adrian Mazilu, jucătorul care făcea senzație în urmă cu câteva sezoane în tricoul Farului.

Gigi Becali a dezvăluit că fotbalistul crescut de Gică Hagi i-a fost propus în trecut, însă nu a luat în considerare un potențial transfer. Latifundiarul din Pipera nu a fost impresionat.

„M-a sunat și pe mine impresarul. Nu are rost să vorbesc acum… M-am interesat și nu mi-a convenit. Dacă el, Mazilu, era bun, îl lăsa Hagi? Eu nu mă pricep, dar Hagi?

Nu are rost acum să vorbim de un copil. E un transfer util pentru Dinamo, așa este!”, a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA, după ce a aflat că Dinamo l-a transferat pe Adrian Mazilu.

„Vrea neapărat să lucreze cu antrenorul nostru Kopic!”

Andrei Nicolescu a dezvăluit pentru FANATIK că Adrian Mazilu și-a dorit foarte mult să vină la Dinamo și să se pregătească sub comanda croatului Zeljko Kopic, iar echipa avea nevoie de un jucător cu calitățile sale.

„Își dorește foarte tare să vină la Dinamo. Unul dintre motive este că vrea neapărat să lucreze cu antrenorul nostru Kopic, pe care îl apreciază foarte mult.

Băiatul își dorește să vină și să joace la noi. E un jucător cu niște proprietăți pe care noi ni le dorim la Dinamo, se mulează pe jocul lui Dinamo.”, spunea Andrei Nicolescu pentru FANATIK, după ce s-a înțeles cu Mazilu.

