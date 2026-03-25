Adrian Mazilu, reacție sinceră la revenirea în naționala U21 după aproape doi ani: ”Trebuie să acumulez minute, să mă pun bine pe picioare”. Video

Adrian Mazilu a jucat destul de puțin și a făcut-o neconvingător după ce a semnat cu Dinamo, dar este sigur că își va reveni repede la forma din trecut. Atacantul s-a arătat extrem de fericit că a prins din nou lotul naționalei U21.

Reacția lui Adrian Mazilu la revenirea în naționala U21

Echipa națională U21 a României , iar Adrian Mazilu este convins că ”tricolorii” vor obține maximum de puncte și vor continua bătălia pentru calificarea la turneul final.

”Un sentiment foarte plăcut să mă întorc la echipa națională. Mi-a lipsit această perioadă și așteptam cu nerăbdare să mă pun pe picioare și să revin în tricoul naționalei. Am discutat cu Mister și în trecut, mă întreba de fiecare dată cum sunt cu operația, cu accidentarea, și am simțit de fiecare dată susținerea lui din orice punct de vedere.

Urmează să avem două meciuri grele, dar avem un lot bine pus la punct și, cu siguranță, vom scoate maximum din aceste două partide”, a declarat fotbalistul, într-un interviu acordat pentru .

Mazilu este cu gândul la naționala de seniori

Adrian Mazilu a avut nevoie de o perioadă bună de a se pune la punct cu pregătirea fizică după transferul la Dinamo și nu a apucat să joace decât 250 de minute în actualul sezon, dar visează să reușească să-și revină la forma din trecut și să urce cât mai repede la naționala de seniori.

”Nivelul primei ligi a fost ridicat, am simțit asta pe pielea mea de când am început să joc. Trebuie să acumulez minute, să mă pun bine pe picioare și, ușor, ușor, sper să fac acest lucru. 100%, dacă la echipa de club joc bine, am execuții și minute jucate, cu siguranță va veni și echipa națională, pentru că sunt în formă și vin aici”, a spus Mazilu.

Adrian Mazilu, o dezamăgire în tricoul lui Dinamo

După ce a ”explodat” de foarte tânăr la Farul, Adrian Mazilu a plecat în străinătate. Atacantul nu a reușit să se impună, având și numeroase probleme medicale. În vară a ales să semneze cu Dinamo, dar nici aici evoluțiile sale nu au fost cele așteptate, dar .

”Mazilu este un fotbalist foarte talentat și foarte tehnic. Din punct de vedere fizic este într-o formă bună. Nu mai are probleme, însă are o perioadă foarte lungă de timp în care nu a jucat și a acumulat multă frustrare. Acum, cea mai importantă parte este partea emoțională. Trebuie să își revină mental.

Am vorbit cu el și am încercat să îl fac să își redescopere bucuria și plăcerea de a juca. Pentru mine e important e că e sănătos. Mă aștept ca în următoarea perioadă el să fie stabil din toate punctele de vedere și să își arate calitățile. Ceea ce îmi doresc pentru el, ca jucător tânăr, e să își atingă potențialul.

Când vii după o perioadă atât de lungă în care nu joci, e foarte greu să revii. E un proces, noi îl ajutăm, dar el e cea care trebuie să găsească calea de a reveni în cea mai bună formă a sa”, a afirmat antrenorul Zeljko Kopic, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.