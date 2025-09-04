Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”

, după ce a semnat un contract valabil până în 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Atacantul de bandă format la academia lui Gheorghe Hagi a fost invitatul special al lui Cristi Coste la FANATIK DINAMO și a povestit cum s-a simțit în străinătate, în special în perioada din Olanda.

Adrian Mazilu, șocat la contactul cu fotbalul olandez: „Antrenamente la intensitate de meci”

În ianuarie 2024, Brighton îl transfera pe Mazilu de la Viitorul lui Hagi care luase campionatul în 2023, plătind 3 milioane de euro în schimbul acestuia. După doar trei săptămâni, însă Adrian Mazilu era împrumutat de la Brighton U21 la Vitesse Arnhem, în prima ligă olandeză. Iar contactul cu fotbalul batav a fost destul de dur.

„O cultură destul de diferită (n.r. – în Olanda, la Vitesse Arnhem). Fotbalul era doar pe fizic. Și limba era dificilă. Nu era ca engleza, să o prinzi. Dar în mare parte și antrenorul vorbea engleză, pentru că eram jucători străini și trebuia să ne înțelegem cu toții.

Fotbalul era diferit, intensitatea destul de mare. Erau foarte agresivi la antrenamente. Venind din România, unde aproape la orice contact se dă fault, acolo nu mai era așa. Erau mult mai agresivi și, dacă te puneau pe jos, îți spuneau că e antrenament și trebuie să te adaptezi la meci. Ei făceau antrenament la intensitatea meciului”,

Adrian Mazilu, comparație între fotbalul din Anglia și Olanda: „Nivelul este diferit”

„Nu pot să spun că am simțit diferența între Anglia și Olanda, pentru că la Brighton am fost cu under-21 și în în Olanda am fost cu prima echipă. N-am apucat să simt chestia asta, pentru că nu am făcut pregătirea cu ei, am fost direct în antrenamente. Dar pot să spun că era nivelul diferit, pentru că acolo erau bărbați, se juca cu intensitate de bărbați. La Brighton, ajungând la copii, nu era același ritm, chit că aveau calitate foarte mare.

În Olanda, mai erau și copiii de la ei din academie. M-am adaptat foarte ușor cu ei. Fiind copil, a fost destul de ușor, m-au primit destul de bine. Dar pot spune că era un nivel diferit.

A fost mult mai ușor în Olanda, pentru că am fost tot timpul cu fratele meu, toate cele cinci, șase luni. A stat toată perioada cu mine și a fost mult mai ușor. Făceam antrenamente suplimentare tot cu el. Orice ținea de noi, eram cu el și am simțit acel sprijin. (n.r. – în Anglia) Era și problema cu viza, fratele meu nu putea să stea mai mult de șase luni și trebuia să se întoarcă acasă. Și când pleacă cineva și rămâi singur, simți acel gol în tine.

De ce a jucat Adrian Mazilu puțin în Olanda: „Poate nu eram pregătit și antrenorul a tras concluzia”

La Vitesse m-am antrenat numai cu prima echipă, dar am jucat foarte puțin. Cred că în acel meci de Cupă s-a văzut diferența foarte mare. Am venit după o săptămână și jumătate de antrenamente, pentru că eu am rămas acasă înainte să merg în Olanda. Și când am intrat în meci, s-a simțit această diferență. Și atunci, poate, antrenorul a tras o concluzie…

Dar eu, neavând pregătire, nu făceam față. Dar cu timpul, am început să fac antrenamente și am vorbit cu căpitanul de acolo și m-a întrebat de ce nu joc, de ce nu intru în teren. Meciul acela de 45 de minute a fost primul la Vitesse. După ce am început să mă acomodez, mă simțeam în regulă, dar nu am mai prins minute. Împrumutul de la Brighton a fost doar perioada din iarnă până în vară”, a mărturisit Adrian Mazilu la FANATIK DINAMO.