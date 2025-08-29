Sport

Adrian Mazilu vine la Dinamo! Modul inedit prin care „câinii” au anunțat înțelegerea cu Brighton

Transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo este tot mai aproape de realizare. Clubul din Ștefan cel Mare a ajuns la un acord cu englezii de la Brighton.
Daniel Işvanca
29.08.2025 | 16:20
Adrian Mazilu vine la Dinamo Modul inedit prin care cainii au anuntat intelegerea cu Brighton
ULTIMA ORĂ
Transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo a intrat în linie dreaptă FOTO: Colaj Fanatik

Dinamo este foarte aproape de a oficializa transferul lui Adrian Mazilu. Fotbalistul care a părăsit SuperLiga României în schimbul a trei milioane de euro va reveni în țară și va juca sub comanda lui Zeljko Kopic. „Câinii” au anunțat mutarea într-un mod inedit, printr-o fotografie sugestivă.

„Pescărușul a decolat” – Adrian Mazilu, la un pas de prezentarea la Dinamo

Adrian Mazilu va pleca din Anglia pentru a semna cu Dinamo, iar mutarea va fi una foarte importantă pentru linia ofensivă a formației antrenate de Zeljko Kopic. Fotbalistul în vârstă de 19 ani nu a reușit să facă pasul la prima echipă a celor de la Brighton și va fi cedat în SuperLiga României.

Transferul acestuia a intrat pe ultima sută de metri, iar clubul din Ștefan cel Mare a publicat pe contul oficial de Facebook o fotografie sugestivă prin care a dat de înțeles că mutarea este ca și realizată. Concret, Dinamo a postat fotografia unui pescăruș care și-a luat zborul.

Cu o cotă de piață de un milion de euro, Adrian Mazilu a adunat 49 de apariții în tricoul celor de la Farul Constanța, pentru care a marcat 9 goluri și a oferit 4 pase decisive. El a fost împrumutat și la Vitesse, în Olanda, acolo unde a strâns nu mai puțin de 4 apariții.

Fotografia prin care Dinamo a anunțat venirea lui Adrian Mazilu
Fotografia prin care Dinamo a anunțat venirea lui Adrian Mazilu FOTO: Facebook / Dinamo

Adrian Mazilu, nerăbdător să lucreze cu Zeljko Kopic

Campion al României cu Farul Constanța în sezonul 2022/23, Adrian Mazilu i-a transmis lui Andrei Nicolescu că este nerăbdător să lucreze cu antrenorul lui Dinamo. Zeljko Kopic a transformat din echipa din Ștefan cel Mare într-o adevărată forță a SuperLigii, la puțin timp după acel baraj de menținere cu Csikszereda.

„Ne-am înțeles cu Mazilu, totul este ok din punctul de vedere al jucătorului. Își dorește foarte tare să vină la Dinamo. Unul dintre motive este că vrea neapărat să lucreze cu antrenorul nostru Kopic, pe care îl apreciază foarte mult. Toate detaliile, salariul, tot pachetul, ne-am înțeles cu Mazilu.

Avem o înțelegere foarte clară cu Mazilu, băiatul își dorește să vină și să joace la noi. Mai avem negocieri cu Brighton pentru niște clauze, încă nu le-am închis, știți că nu vă pot spune detalii financiare. Dar este o sumă importantă, cu tot cu bonusuri va ajunge la ce doresc cei de la Brighton. E și normal, și ei au cheltuit mulți bani cu Mazilu. E normal să recupereze o sumă”, spunea Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, în exclusivitate pentru FANATIK.

