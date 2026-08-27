Adrian Mihalcea schimbă obiectivul la UTA după 3 puncte în 6 meciuri: „Nu-i doar echipa mea”

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UTA este una dintre echipele de tradiție ale fotbalului românesc, însă fără realizări notabile în acest secol. Totuși, arădenii trăiesc trup și suflet pentru echipa lor și vor să o vadă realizând din nou lucruri mărețe. Adrian Mihalcea a spus ce obiectiv are formația sa în acest sezon și a spus de ce depinde mai ales.

Cum vede Adrian Mihalcea confruntarea cu FCSB

UTA a câștigat play-out-ul sezonul trecut, după ce ratase pe ultima sută de metri accederea în play-off. Noua stagiune a început cu suișuri și coborâșuri la echipa de pe „Francisc Neuman”, cel mai recent rezultat obținut fiind o . Înainte de confruntarea din deplasare cu FCSB, Adrian Mihalcea s-a declarat fericit de faptul că are mare parte din lot valid. El își dorește maximul de puncte după duelurile cu formația bucureșteană, în campionat, și cu Minerul Lupeni, în prima etapă a grupelor Cupei României.

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„Nu s-a mai accidentat nimeni. E o bucurie în familia noastră, Abdallah a devenit tătic și l-am lăsat să plece două zile acasă, dar s-a reîntors. Până acum, el nu a ratat nici un antrenament, e apt pentru meciul cu FCSB. Restul lotului de la ultima etapă e valid. Căutăm mijlocaș central, în momentul de față am rămas doar cu unul, Mino Sota și, bineînțeles, Ivanov, când va fi pregătit. Și mai căutăm mijlocași de bandă, că e în partea stângă, că e în partea dreaptă, wingeri de profil ofensiv. Lucrurile nu depind de mine în speța celor doi, cred că până la meciul acesta (n.r. cu FCSB) nu se va întâmpla nimic.

Le-am și explicat băieților că trebuie să trecem peste această perioadă încărcată. (n.r. – După meciul cu FCSB, UTA își va începe aventura și în Cupa României, cu o deplasare la Lupeni) Și ne propunem 9 puncte. Dacă n-aș fi convins de acest lucru și n-am pregăti acest lucru, ar trebui să nu fii conducător. Acum, iarăși, depindem de foarte mulți factori, dar gândul nostru e clar acela de a reuși, în primul rând, prima victorie și apoi de a termina această săptămână cu rezultate mult, mult mai pozitive decât ce am avut până acum”, a spus Adrian Mihalcea.

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Obiectivul setat de UTA în acest sezon

Tehnicianul „Bătrânei Doamne” a vorbit și despre obiectivul pe care echipa lui îl are în acest sezon. La nici o lună și jumătate după ce arădenii s-au anunțat încrezători în ocuparea unui loc între pozițiile 1-8 în SuperLigă și atacarea Cupei României, gândurile acestora diferă acum. Punctele puține din campionat, la care se adaugă pierderile importante în urma accidentărilor, au scos UTA de pe orbita menționată anterior.

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„Există posibilitatea, s-au schimbat multe de la începutul campionatului și deloc în bine. Nu mă sperie lipsa rezultatelor în momentul de față, cât . Iar dacă am rămâne cu acest număr redus de jucători, ținând cont că vom avea și Cupa până în iarnă, ne va fi foarte, foarte, foarte, foarte greu. Până la urmăm trebuie să ne gândim cu toții ce vom face. Că nu-i nici doar echipa mea sau nu-i nici doar echipa conducerii, ar trebui să fim conștienți. Și da, ok, se vor face niște sacrificii financiare, dar și în situația dată, fără jucători aduși, se va pierde și pe această latură”, a mai spus Adi Mihalcea.

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