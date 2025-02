Adrian Mihalcea a dat cărțile pe față despre transferul lui Jordan Gele la FCSB: „Am avut trei discuții cu el. În primele două, jucătorul a fost de partea mea”

Adrian Mihalcea, fostul său antrenor, a spus totul despre cum a decurs mutarea.

Adrian Mihalcea a spus totul despre plecarea lui Jordan Gele la FCSB

După încercarea de a aduce atacanți precum Thiam sau Blănuță de la U Cluj, FCSB s-a reorientat imediat și a decis să îl aducă pe Jordan Gele, de la Unirea Slobozia.

Mutarea s-a concretizat în cele din urmă la finalul ferestrei de mercato. Adrian Mihalcea, tehnicianul Unirii Slobozia, a spus totul despre plecarea atacantului său la campioana României en-titre, dezvăluind că jucătorul nu și-a dorit să facă acest pas.

„Mi-a zis că nicidecum nu vrea să plece!”

„L-am pierdut pe Gele, este o pierdere importantă pentru noi, era unul dintre jucătorii în formă. Așa a fost să fie, e o pierdere mai mare pentru noi decât că FCSB l-a luat.

Discuția mea a fost departe de partea financiară. Am avut trei discuții cu Gele. În primele două, jucătorul a fost de partea mea și nu dorea să plece, el știind că are ofertă de la FCSB.

Mi-a zis că nicidecum nu vrea să plece, pentru că vrea să rămână până la vară, să joace la fel de bine și să plece în vară fiind liber. De asta am pus piciorul în prag, aveam încredere că va rămâne cu capul la noi.

„Riscam să am un jucător nemulțumit și riscam să pierdem și această parte financiară”

În a treia discuție, cu 3-4 ore înainte de încheierea perioadei de transferuri a fost diametral opus, nu își mai dorea să mai rămână și înțeleg de ce, am văzut și eu oferta, știam despre ce e vorba.

Vorbeam de un jucător de 32 de ani și numai probleme cu jucători nu aș mai vrea. Când noi luăm jucători, îi luăm pe bani puțin, 5.000 de euro salariu maxim.

El nu avea salariu maxim. În discuțiile cu jucătorii, există și această informare. Riscam să am un jucător nemulțumit și riscam să pierdem și această parte financiară”, a spus Adrian Mihalcea la

Jordan Gele, dorit și de Dinamo

Într-o discuție cu FANATIK, , despre care a spus că este format în Franța. De asemenea, fostul atacant român a pus că și Dinamo a fost interesată de serviciile vârfului de 32 de ani: „E un atacant cu școala fotbalului la zi, format în Franța.

Are și cetățenie franceză, deci nu este extracomunitar, ceea ce iar e un avantaj, nu trebuie să mai plătești nici taxe în plus. Cu Dinamo după câte am înțeles a fost o discuție și anul trecut”, a spus Adrian Mihalcea.

5 goluri 4 pase decisive are Jordan Gele în acest sezon