Adrian Mihalcea a dezvăluit cum a făcut transferul fotbalistului de la Dinamo, după 1-1 pe Arena Națională: „E singurul jucător aflat sub contract cu care am vorbit vreodată”

Dinamo și UTA s-au întâlnit în etapa a șasea a SuperLigii României și Pentru arădeni a marcat Hakim Abdallah, fostul fotbalist al „câinilor”, iar Mihalcea a dezvăluit de când îl urmărește pe atacantul din Madagascar.

Hakim Abdallah, unul dintre favoriții lui Adrian Mihalcea: „Îl urmăresc de când eram la Slobozia”

iar echipa sa a obținut un punct datorită acestei reușite. Fostul atacant al „câinilor” încă și-a păstrat sânge „alb-roșu” și nu „și-a arătat colții” în fața galeriei dinamoviste, făcând gesturi de respect timp de secunde bune după ce a înscris.

Adrian Mihalcea este foarte încântat de el și a dezvăluit că-l urmărea încă de când antrena Unirea Slobozia, fiind singurul fotbalist sub contract cu care a discutat vreodată: „Au rămas în 9 și 8 oameni, dar și noi am pierdut energie și luciditate. Am acceptat acest joc, să scoatem mingea la margine și să venim cu centrări. Am rămas neînvinși, am luat 1 punct pe teren unde campioana a pierdut acum o săptămână.

Nu m-am bazat pe nimic când am prevăzut egalul, știm pe ce jucători ne-am bazat. Dacă mă întrebai la pauză aș fi zis că putem câștiga. Așa, dacă s-a terminat egal, e la fel de bine. Pe Abdallah am vrut să-l iau de la Slobozia. Mi l-am dorit.

E singurul jucător aflat sub contract cu care am vorbit. Știe campionatul, joacă pe mai multe poziții. El s-a simțit bine la Dinamo, nu a avut niciun moment în care a dorit să se răzbune. E un jucător profesionist și tinde la mai mult”, a declarat Adrian Mihalcea, conform

UTA, veste dezarmantă. Arădenii sunt în impas financiar

UTA este la un singur pas de insolvență. . Arădenii se judecă cu mai mulți fotbaliști în acest moment și are de plătit sume ce ajung la 11 milioane de lei.

„UTA a intrat în concordat preventiv. Este un pas înainte de insolvență. Încearcă să reeșaloneze niște datorii într-o perioadă. Am fost sunat chiar săptămâna asta de FIFPro pentru a fi întrebat ce se întâmplă la UTA, pentru că sunt multe procese la FIFA. Sunt nouă procese la FIFA și alte câteva în România”, a declarat Emilian Hulubei, la