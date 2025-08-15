Adrian Mihalcea a dezvăluit cum a făcut transferul fotbalistului de la Dinamo, după 1-1 pe Arena Națională: „E singurul jucător aflat sub contract cu care am vorbit vreodată”

Dinamo și UTA s-au întâlnit în etapa a șasea a SuperLigii României și și-au împărțit punctele pe Arena Națională, într-un meci în care Dinamo a văzut două cartonașe roșii. Pentru arădeni a marcat Hakim Abdallah, fostul fotbalist al „câinilor”, iar Mihalcea a dezvăluit de când îl urmărește pe atacantul din Madagascar.
Hakim Abdallah a deschis scorul în Dinamo – UTA, iar echipa sa a obținut un punct datorită acestei reușite. Fostul atacant al „câinilor” încă și-a păstrat sânge „alb-roșu” și nu „și-a arătat colții” în fața galeriei dinamoviste, făcând gesturi de respect timp de secunde bune după ce a înscris.
Adrian Mihalcea este foarte încântat de el și a dezvăluit că-l urmărea încă de când antrena Unirea Slobozia, fiind singurul fotbalist sub contract cu care a discutat vreodată: „Au rămas în 9 și 8 oameni, dar și noi am pierdut energie și luciditate. Am acceptat acest joc, să scoatem mingea la margine și să venim cu centrări. Am rămas neînvinși, am luat 1 punct pe teren unde campioana a pierdut acum o săptămână.
Nu m-am bazat pe nimic când am prevăzut egalul, știm pe ce jucători ne-am bazat. Dacă mă întrebai la pauză aș fi zis că putem câștiga. Așa, dacă s-a terminat egal, e la fel de bine. Pe Abdallah am vrut să-l iau de la Slobozia. Mi l-am dorit.
E singurul jucător aflat sub contract cu care am vorbit. Știe campionatul, joacă pe mai multe poziții. El s-a simțit bine la Dinamo, nu a avut niciun moment în care a dorit să se răzbune. E un jucător profesionist și tinde la mai mult”, a declarat Adrian Mihalcea, conform Digi Sport.
UTA este la un singur pas de insolvență. Clubul a intrat în concordat preventiv din cauza datoriilor de milioane de lei pe care le are. Arădenii se judecă cu mai mulți fotbaliști în acest moment și are de plătit sume ce ajung la 11 milioane de lei.
„UTA a intrat în concordat preventiv. Este un pas înainte de insolvență. Încearcă să reeșaloneze niște datorii într-o perioadă. Am fost sunat chiar săptămâna asta de FIFPro pentru a fi întrebat ce se întâmplă la UTA, pentru că sunt multe procese la FIFA. Sunt nouă procese la FIFA și alte câteva în România”, a declarat Emilian Hulubei, la Digi Sport.