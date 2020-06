Adrian Mihalcea a explicat cauzele debutului dezastruos la Dinamo: “Am fost o echipă dezorganizată”

Antrenorul Adrian Mihalcea a explicat debutul dezastruos pe care l-a avut pe banca tehnică a lui Dinamo, ”câinii” afiind învinși acasă de Sepsi OSK, scor 1-3.

După ce nu a putut juca în primele două etape de la reluarea sezonului din cauza unor probleme cu coronavirusul, Dinamo a avut o prestație lamentabilă în partuda cu Sepsi.

”Câinii” au încasat gol în secunda 40, au jucat cu un om în plus încă din prima repriză, dar nu au reușit să spargă defensiva echipei lui Leo Grozavu și au rămas pe loc retrogradabil.

Cum a explicat Adrian Mihalcea eșecul lui Dinamo

”Este o înfrângere dureroasă. Ne bazam foarte mult pe acest început de campionat. Am stat foarte prost la capitolul fizic. Nu am văzut diferența de om în plus, am fost o echipă dezorganizată”, a explicat Adrian Mihalcea eșecul lui Dinamo.

”Știam că va fi un meci greu. Sepsi a stat mult mai bine fizic. Cu puțin noroc am fi putut scoate un rezultat de egalitate. Când nu poți să alergi, nu poți să faci nici alte lucruri din punct de vedere tactic. Nu dezarmăm, dar acum gândul zboară spre meciul de Cupă

Nu din cauza ploii nu am înscris sau nu am avut consistență în joc. Problemele noastre sunt altele. Încercăm și vrem să jucăm finala Cupei, nu vrem să o sacrificăm pentru a ne salva în campionat.

A fost o partidă care ne dă de gândit pentru viitor. Jucătorii sunt dezamăgiți, sunt obosiți, dar vom încerca împreună să trecem peste toate problemele. Nu s-a terminat nimic și nu trebuie să cădem în latura în care să ne fie frică să jucăm. Penalty-urile se ratează, nu este vina lui Perovic că nu am dat gol”, a spus Mihalcea.

Dinamo a fost învinsă acasă de Sepsi OSK, scor 1-3, în etapa a cincea a play-out-ului din Casa Pariurilor Liga 1 și rămâne pe loc retrogradabil. Golurile oaspeților au fost marcate de Pavel Safranko (1), Gabriel Vașvari (80 din penalty) și Florin Ștefan (86), în timp ce pentru gazde a înscris Robert Moldoveanu (90+3).

La finașlul jocului, Valentin Lazăr a lăcrimat în timp ce oferea declarații, dar promite că Dinamo își va reveni în meciurile următoare.

